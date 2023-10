HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen und Anhebung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Alexander Galitsa hob nun seine Schätzungen für den Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik an, um damit eine stärkere Erholung der Profitabilität als gedacht zur reflektieren aufgrund besserer Kostenkontrolle und höherer Bruttomargen. Die Bewertung sei attraktiv. Mit seinem Kursziel reflektiere er eine konservative Annahme, dass Drägerwerk nachhaltig eine operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von sechs Prozent erreichen werde, womit in jedem Fall die Kapitalkosten verdient werden würden. Die schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie.ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 08:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 08:11 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005550636

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken