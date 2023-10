Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Zahlen zur Verbraucherpreisinflation im September werden an diesem Mittwoch veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Die Markterwartungen würden auf einen weiteren Rückgang der Jahresrate von 6,7% im Vormonat auf 6,2% hinauslaufen. Der anhaltende Kampf der Bank of England, die Inflation auf das von ihr bevorzugte Niveau von 2% zu bringen, habe dazu geführt, dass die Leitzinsen so schnell gestiegen seien wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. Diese Maßnahmen hätten sich eindeutig auf das Wachstum ausgewirkt, und die jüngsten monatlichen BIP-Zahlen für August würden eine schwächere Aktivität (+0,2%) zeigen. Die Auswirkungen der Stagflation auf die britische Wirtschaft dürften im Laufe des Jahres 2024 im Mittelpunkt vieler politischer Kommentare stehen, da sowohl die Konservativen als auch die Labour-Partei den Wahlkampf für die Parlamentswahlen beginnen würden. ...

