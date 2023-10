Bonn (www.anleihencheck.de) - Die endgültigen Verbraucherpreisinflationsdaten für September werden am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Die Verbraucherpreisinflation dürfte voraussichtlich bei 4,3% ggü. Vj. liegen (gegenüber zuvor 5,2%), und die Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) dürfte voraussichtlich 4,5% betragen (gegenüber zuvor 5,3%). Die Daten dürften einen deutlichen Abwärtstrend mit einer etwas hartnäckiger erhöhten Kerninflation aufweisen. Der niederländische Zentralbankpräsident Knot habe kürzlich darauf hingewiesen, dass man sich noch etwas gedulden müsse, bis die Inflationswerte nach unten gebracht werden könnten. Er habe festgestellt, dass das Erreichen des Inflationsziels im Jahr 2025 für ihn "ein akzeptables Ergebnis" wäre. Diese Bemerkung könnte ein Zeichen dafür sein, dass die EZB den allgemeinen Zustand der Volkswirtschaft nicht unberücksichtigt lasse. Während die nationalen Konjunkturindikatoren im September kein einheitliches Bild gezeichnet hätten (Anstieg des Unternehmensvertrauens in Frankreich, Bodenbildung in Deutschland), hätten die Gesamtindikatoren für die EU auf eine weitere Abschwächung der Volkswirtschaft in der Eurozone hingedeutet. ...

