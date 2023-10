Diese Uranproduzenten sollten Sie kennen

Anzeige / Werbung

Das Interesse der Anleger an Uran und Uranfirmen ist deutlich gestiegen. Hier sind die größten Player.

Die Uranindustrie hat in den letzten Jahren eine wilde Entwicklung durchlaufen, da die Nachfrage nach Kernenergie weltweit zunächst stark gefallen und seit 2018 wieder deutlich gestiegen ist. Letzteres hat zu einem Anstieg des Uranpreises geführt und auch unter den Anlegern wieder das Interesse an den Uranproduzenten geweckt. Goldinvest stellt Ihnen deshalb einige der interessantesten Uranproduzenten vor.



Atomkraftwerk; Quelle: Markus Distelrath @Pixabay

Cameco und Kazatomprom: Zwei große Player dominieren die Branche

Die weltweite Nummer eins, nicht hinsichtlich der Uranproduktion wohl aber in Bezug auf den Börsenwert, ist die Cameco Corporation (WKN 882017). Cameco ist einer der größten Uranproduzenten weltweit und hat seinen Hauptsitz in Kanada. Das Unternehmen betreibt mehrere hochwertige Uranminen in Kanada, den USA und Kasachstan. Es verfügt über eine starke Lieferkette und beliefert Kunden auf der ganzen Welt. Cameco hat auch eine bedeutende Beteiligung an der McArthur River Mine, einer der größten Uranminen der Welt.

Größter Produzent von Uran weltweit ist NAC Kazatomprom (WKN A2N9D5). Kazatomprom ist ein staatliches Unternehmen aus Kasachstan. Seine Aktien können als GDR aber auch von ausländischen Anlegern über Börse gut gehandelt werden. Der umsatzstärkste Börsenplatz ist London. Das Unternehmen kontrolliert rund 20 Prozent der globalen Uranreserven und betreibt mehrere große Minen in Kasachstan. Kazatomprom unterhält auch Joint Ventures mit anderen Unternehmen, darunter Cameco, um seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen.

Ein französisches Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab

Wichtigster europäischer Akteur auf dem Markt ist Orano. Manchen ist das französische Unternehmen noch unter seinem alten Namen Areva besser bekannt. Es ist einer der führenden Akteure in der nuklearen Brennstoffversorgungskette. Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig und deckt die Exploration, die Produktion und die Verarbeitung von Uran ebenso ab wie die Herstellung von Brennelementen für Kernreaktoren. Orano betreibt Minen in Kanada, Kasachstan und im Niger.

In Australien ansässig betreibt die Energy Resources of Australia (ERA, WKN 865906) die Ranger Uranmine im Bundesstaat Northern Territory. Die Mine ist eine der größten Uranminen Australiens und hat eine lange Geschichte in der Uranproduktion. ERA ist auch an der Entwicklung des Jabiluka-Projekts beteiligt, das potentiell eine der größten Uranminen der Welt sein könnte.

Der bange Blick auf den großen russischen Einfluss

Faktisch ein russisches Unternehmen ist die kanadische Uranium One. Sie wird von der Rosatom-Gruppe, einem staatlichen russischen Unternehmen kontrolliert. Uranium One hat eine starke Präsenz in Kasachstan. Hier werden mehrere Minen, darunter die South Inkai-, die Akdala- und die Karatau-Mine, betrieben. Sie tragen maßgeblich zur globalen Uranproduktion von Uranium One bei.

Darüber hinaus betreibt Uranium One auch Minen in den USA, etwa die Willow Creek Mine in Wyoming und die Moore Ranch Mine in Colorado. Diese Minen spielen eine wichtige Rolle bei der Versorgung des US-Marktes mit Uran. Dies hat Uranium One eine hohe politische Aufmerksamkeit eingebracht, denn in den USA kam 2010 die Diskussion über die Sicherheit der globalen Uranversorgung auf.

