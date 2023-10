Im Zuge der 1. LSZ Green Business Data Challenge wurden am Sonntag die besten fünf Projekte im Rahmen des CIO Kongresses in Bad Loipersdorf präsentiert. Aus dem Publikums- und dem Jury-Voting ergaben sich dann die drei Preisträger: Der 1. Preis ging an die Austria Metall AG für ihr Projekt zur frühzeitigen Prognose von Qualitätsabweichungen am Fertigprodukt - womit auch CO2 eingespart werden kann. Werner Aumayr und Stefan Detzlhofer von der AMAG nahmen gemeinsam mit Wolfgang Ennikl (ACP) den Hauptpreis entgegen. Den 2. Platz erreichte die HTL Spengergasse mit "AIrbagged - Road Safety by AI"; an die Salzburg AG wurde für das Projekt ENOX share der 3. Preis verliehen. Award-Initiatorin Martina Kruber erklärte: "Wir ...

