DJ MARKT USA/Knapp behauptet vor Banken-Quartalszahlen

Leicht im Minus zeigen sich die Futures auf die großen US-Aktienindizes am Dienstag vorbörslich. Nach der kräftigen Erholung vom Wochenbeginn dominiert wieder Zurückhaltung. Anleger warten gespannt auf Quartalsausweise bedeutender US-Unternehmen. Im Blick stehen dabei besonders die Zahlen der Banken Goldman Sachs, Bank of America und Bank of New York Mellon. Am Freitag vergangener Woche waren die Ergebnisse von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo positiv aufgenommen worden. Hoffnungen, dass die gesamte Bilanzsaison so erfreulich verläuft, wie sie begonnen hat, stützen dabei den Gesamtmarkt, wie es im Handel heißt.

Daneben bleibt der Nahost-Krieg ein zentrales Thema. Aktuell überwiegt nach Angaben von Marktbeobachtern noch die Zuversicht, dass die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung Früchte tragen. Zur Beruhigung trage bei, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen Israel und angrenzende Länder besuchen wolle. Stephen Innes von SPI Asset Management weist aber darauf hin, dass die angekündigte israelische Bodenoffensive in Gaza noch nicht begonnen hat. Sollte diese tatsächlich stattfinden, könnte die Stimmung an den Börsen schnell wieder umschlagen.

Konjunkturseitig werden die stark beachteten Einzelhandelsumsätze aus dem September veröffentlicht. Sie geben Auskunft über die Konsumfreude der US-Verbraucher. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Daneben stehen September-Daten zur Industrieproduktion und die August-Daten zu den Lagerbeständen auf der Agenda.

October 17, 2023 06:02 ET (10:02 GMT)

