Köln (ots) -Wechsel in der BRIGITTE-Chefredaktion: Susanna Riethmüller (41) wird neue Chefredakteurin der BRIGITTE. Sie folgt auf Brigitte Huber (59), die seit 2009 für das Frauenmagazin von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland verantwortlich ist und sich künftig neuen Herausforderungen widmen möchte. In den kommenden Monaten bleibt Brigitte Huber der BRIGITTE-Redaktion weiterhin in beratender Funktion erhalten und wird den Übergang gemeinsam mit Susanna Riethmüller gestalten.Brigitte Huber: "Traumjob - das klingt vielleicht klischeehaft. Aber als ich Anfang 2003 bei Gruner + Jahr angefangen habe, erkannte ich sehr schnell: Wir haben uns gefunden, mein Traumjob und ich. In den vergangenen 20 Jahren hat sich immens viel getan in Richtung Gleichberechtigung und ich empfinde es als großes Glück, gerade in dieser Zeit mit BRIGITTE als wichtigster Female Empowerment Marke Deutschlands diesen Wandel mitgestaltet zu haben. Entscheidend war dabei immer auch für mich, dass ich als Chefredakteurin mit so vielen kreativen, großartigen Menschen zusammenarbeiten konnte. Wir durften wunderbare neue Magazine entwickeln wie z.B. BRIGITTE WIR, MOM, BE GREEN und LEBEN! oder auch mit BARBARA und GUIDO das neue Segment der Persönlichkeitsmagazine gründen. Wir haben mit unseren Beiträgen, Studien und Veranstaltungen wichtige Debatten angestoßen - und nicht zuletzt die 'Ehe für alle' im BRIGITTE Live Talk mit Angela Merkel auf den Weg gebracht. Wir konnten Frauen zusammenbringen, auf den unterschiedlichsten Wegen und Kanälen. Mehr geht nicht. Deshalb ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Danke von Herzen all meinen Weggefährt:innen für die gemeinsame Zeit. Es war mir eine große Freude!"Carina Laudage, Chief Product Officer & Geschäftsführerin von Gruner + Jahr: "Wir danken Brigitte Huber für ihr herausragendes Engagement für die Marke BRIGITTE, alle weiteren Titel, die sie verantwortet hat und für G+J insgesamt. In ihrer zwanzigjährigen Tätigkeit bei Gruner + Jahr und RTL Deutschland hat sie wie kaum eine Chefredakteurin in Deutschland den Journalismus geprägt. In dieser Rolle hat sie auch einen großen Anteil an der Entwicklung des Feminismus in Deutschland. Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute und viel Erfolg für ihre neuen Projekte."Susanna Riethmüller war zuletzt als Chefredakteurin von STRIVE, dem Wirtschaftsmagazin für Frauen, tätig, davor war sie unter anderem stellvertretende Chefredakteurin und Digitalchefin von ELLE und Harper's BAZAAR. In ihrer neuen Position als Chefredakteurin von BRIGITTE ist sie für die journalistische Führung und die strategische Entwicklung der Marke über alle Kanäle verantwortlich. Dazu gehören unter anderem auch die Weiterentwicklung von Paid Service Formaten wie der BRIGITTE Academy, die stärkere crossmediale Vernetzung und der Auf- und Ausbau der Socialkanäle. Zusammen mit Doris Brückner, Chefredakteurin für den Bereich Women, People & Family digital, wird sie sich künftig um die Gesamt-Digitalstrategie der Frauen- und Peoplemarken kümmern, Brückner fokussiert sich dabei auf die Bereiche Digital Commerce, KI und Tools, Riethmüller auf eLearning und Subscription-Modelle.Carina Laudage zur Berufung von Susanna Riethmüller: "Susanna Riethmüller ist eine wichtige Journalistin für die Bereiche Frauen und Karriere, Leadership und Gleichstellung, die diese Themen in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen geprägt hat. Zudem bringt sie viel Erfahrung sowohl aus dem Print-, als auch dem Digitalbereich mit. Ich freue mich, mit ihr gemeinsam BRIGITTE in die Zukunft zu führen - auf allen Kanälen, die für Frauen relevant sind. Wir nutzen die Kraft unserer starken Marke, die G+J und RTL fast 70 Jahre aufgebaut haben, und bringen das stärkste Frauenmagazin, eine reichweitenstarke Website und künftig noch weitere digitale Serviceangebote auf den deutschen Markt."Susanna Riethmüller stand von 2021 bis Juli 2023 an der Spitze des Magazins STRIVE, das Frauen in der Wirtschaft sichtbarer machen will. Zuvor war die ausgebildete Journalistin mehr als 15 Jahre in großen Redaktionen und Newsrooms tätig, unter anderem als stellvertretende Chefredakteurin und Digitalchefin von ELLE und Harper's BAZAAR. Zudem hat sie sieben Jahre in verschiedenen Positionen bei BILD.de gearbeitet, unter anderem im Gründungsteam und als Leiterin des BILD.de-Ablegers STYLEBOOK.de.Brigitte Huber kam 2003 als stellvertretende Chefredakteurin zu BRIGITTE, seit 2009 war sie ein Teil der Chefredakteurs-Doppelspitze und im April 2013 wurde sie zur alleinigen Chefredakteurin der BRIGITTE-Familie berufen. Darüber hinaus war sie seit 2015 Chefredakteurin der Zeitschrift BARBARA, seit Oktober 2018 von GUIDO und von Dezember 2019 bis Mai 2022 auch von GALA. Zudem war sie als Chefredakteurin "Leben & Leute" Teil des Führungsteams von RTL NEWS. Die Absolventin der Deutschen Journalistenschule hat ihre berufliche Laufbahn bei der Abendzeitung in München und der Frauenzeitschrift freundin begonnen, wo sie später als stellvertretende Chefredakteurin arbeitete. Als freie Journalistin verfasste sie unter anderem mehrere Fachbücher und wirkte als Herausgeberin einer Buchreihe.Pressekontakt:Kerstin JaumannVP / Leiterin Corporate Communications, Vermarktung, Publishing, Tech & DataRTL DeutschlandTel: +49 221 456-74206Mail: kerstin.jaumann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5628051