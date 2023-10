EQS-Ad-hoc: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

STEMMER IMAGING: Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023



17.10.2023 / 13:24 CET/CEST

Puchheim, 17. Oktober 2023 STEMMER IMAGING: Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 Puchheim, 17. Oktober 2023 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) gibt heute eine Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Die bereits im Halbjahresbericht für das dritte Quartal erwartete Kaufzurückhaltung aufgrund hoher Lagerbestände bei Kunden sowie die weiterhin unsichere wirtschaftliche Entwicklung haben sich im dritten Quartal sowohl im Auftragseingang als auch im Umsatz stärker ausgewirkt als erwartet. Für das vierte Quartal wird, analog zu den von der EU-Kommission korrigierten konjunkturellen Erwartungen für die EU und Deutschland [1] , nunmehr eine schwächere Auftrags- und Umsatzsituation antizipiert. Der Vorstand erwartet für das aktuelle Geschäftsjahr nun einen Umsatz in der Bandbreite von EUR 144 - 151 Mio. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 3 % bis 7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die zuletzt gültige Prognose für das laufende Geschäftsjahr sah einen Umsatz am unteren Ende der Prognosebandbreite zwischen EUR 163 und 176 Mio. vor. Der Vorstand rechnet auf Basis der im Geschäftsjahresverlauf positiven Entwicklung der Bruttomarge sowie aufgrund seines proaktiven und zeitnahen Kostenmanagements weiterhin mit einer planmäßigen Ergebnisentwicklung, die im Gesamtjahr 2023 voraussichtlich zu einem EBITDA im unteren Bereich der bestehenden Prognosebandbreite von EUR 26 - 32 Mio. führt. Dies bedeutet, dass das EBITDA auf Vorjahresniveau (EUR 28,2 Mio.) liegt oder um maximal 8 % zurückgeht. Entsprechend wird sich die EBITDA-Marge trotz des erwarteten Umsatzrückgangs auf Vorjahresniveau (18,1 %) und damit im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreite von 15 % bis 19 % bewegen. Die bereits im Halbjahresbericht angekündigten Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 1,2 Mio., die im Wesentlichen aus der weiteren Integration des Infaimon-Teilkonzerns resultieren, sind hier bereits beinhaltet. Bereinigt um diese Einmalaufwendungen entwickelt sich das EBITDA nach aktueller Einschätzung des Vorstands in einem Korridor von -6 % bis +3,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Vorstand hat darüber hinaus beschlossen, im Rahmen der Infaimon-Integration immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 0,9 Mio. mit entsprechender Auswirkung auf das EBIT zum Geschäftsjahresende vollständig abzuschreiben. Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen sieht der Vorstand auf Basis der kurzfristig ergriffenen Maßnahmen STEMMER IMAGING gestärkt in seiner Marktpositionierung, um im Zuge einer allgemeinen konjunkturellen Erholung sowie des Abbaus der erhöhten Lagerbestände bei Kunden überproportional zu profitieren. Der Neunmonatsbericht der STEMMER IMAGING AG zum 30. September 2023 wird am 9. November 2023 veröffentlicht. Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

CFO

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

www.stemmer-imaging.com [1] Sommerprognose 2023: EU-Wirtschaft wächst langsam, robuster Arbeitsmarkt und sinkende Inflation machen Hoffnung (europa.eu)



