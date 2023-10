Im S&P 500 lagen die Top-10-Tagesgewinner gestern prozentual eng beieinander. Von ETSY (+ 5,2 %) über AES (+ 4,2 %) bis ALLSTATE (+ 3,8 %).Mittendrin erschien ZEBRA TECHNOLOGIES (+ 3,9 %). Das Unternehmnen aus Lincolnshire, Illinois, ist auf "EAI" und "AIDC" fokussiert: Enterprise Asset Intelligence sowie Automatic Identification and Data Capture. Übersetzt: Es geht um Vorgänge wie Scannen und automatische Datenerfassung, Material-/Produkttracking und damit verbundene IT. Ein Datenspezialist für Logistik und Intralogistik.10.500 Beschäftigte in 55 Ländern und weltweit 120 Büros versorgen mehr als 10.000 "Channel Partner". Allein seit 2020 stemmte ZEBRA fünf Akquisitionen und steigerte den Umsatz in 2022 auf 5,78 Mrd. $ (2019: 4,49 Mrd. $).Laut US-Datenbank (www.cnbc.com) gilt auf Basis von zwölf Monaten bzw. vier Quartalen eine Nettomarge von 11,8 %. Gegenüber 8,0 % in 2022 sowie 12,1 % in 2019. Als aktueller Börsenwert wird 11,0 Mrd. $ angezeigt, in Verbindung mit einem Forward-KGV von 26. Zum Kursverlauf:Die Aktie mit Nasdaq-Kürzel "ZBRA" wurde in einem Corona-Zyklus hochgetrieben. Von 240 $ (direkt vor Ausbruch der Pandemie) bis 615 $ (Dezember 2021). Dann folgte ein konsequentes Mitlaufen in der Tech-Korrektur: Zurück auf das Ausgangsniveau. Charttechnische Hinweise sind eingezeichnet (siehe Abb.).Die Erholung gestern war ein kräftiges Gegensignal zum richtigen Zeitpunkt. Aber (noch) keine Befreiung aus dem Abwärtstrend.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.