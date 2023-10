Die Kunden profitierten von der proaktiven Erkennung und Eindämmung von Bedrohungen, der Verringerung der Ausfallzeiten durch eine schnellere MTTR, der Verbesserung der Betriebsbereitschaft und der Identifizierung neuer Einnahmequellen.

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), ein Anbieter von Lösungen für Performance Management, Cybersicherheit und DDoS-Schutz, gab heute die Ergebnisse einer im Oktober 2023 von Forrester Consulting in Auftrag gegebenen Total Economic Impact-Studie bekannt, in der die Kosteneinsparungen und geschäftlichen Vorteile des Einsatzes der NETSCOUT Arbor DDoS Protection Solution bewertet werden. Kunden, die die Lösung einsetzen, können DDoS-Angriffe effektiv abwehren, Ausfallzeiten minimieren, potenzielle SLA-Strafen reduzieren und durch intelligente Traffic-Analyse Premium-Services anbieten.

Basierend auf einer finanziellen Bewertung und Interviews mit Entscheidungsträgern, die die Lösung implementiert haben, ergab die Forrester-Studie, dass die Arbor DDoS Protection Solution einer repräsentativen Gruppe von befragten Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren folgende Vorteile brachte:

Einen ROI von 223

Reduzierung der Ausfallzeiten von Kunden aufgrund potenzieller DDoS-Vorfälle durch eine Verringerung der MTTR, die Kunden betreffen, um 75 bis zum dritten Jahr

Geringere Ausfallzeiten bei DDoS-Angriffen durch eine Reduzierung der MTTR um 80

Eine Umsatzsteigerung von 10,3 im dritten Jahr durch erweiterte Premium-Services, die durch Arbor Insight ermöglicht werden

Reduzierung der FTE-Stunden für das Incident Management in den I&O-Teams um mehr als 70

"DDoS-Angriffe können lähmende Auswirkungen auf Kunden haben, die auf Betriebszeiten angewiesen sind", so Michael Szabados, COO bei NETSCOUT. "Die Forrester-Studie zeigt, dass Unternehmen, die NETSCOUTs Arbor DDoS Protection Solution nutzen, die nötige Transparenz erhalten, um den Netzwerk-Traffic effektiv zu analysieren, um Bedrohungen zu erkennen, zu entschärfen und zu beheben."

Nach Gesprächen mit NETSCOUT-Kunden ergab die Forrester-Studie außerdem, dass NETSCOUT mehrere zusätzliche Vorteile bietet, wie z. B. eine bessere Reputation der Marke, eine angenehmere Kundenerfahrung, einen ausgezeichneten Support nach dem Verkauf und eine proaktive Betriebshaltung, die potenzielle DDoS-Vorfälle und -Angriffe identifiziert.

Die Ergebnisse der Studie finden Sie auf der Website von NETSCOUT.

