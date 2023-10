Frankfurt (ots) -Lurse und AMAKURA gehen zusammenMit dem Software-Anbieter baut Lurse seine Technologieführerschaft in der digitalen Administration der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus- Zusammenschluss von Lurse mit dem digitalen Bestandsverwalter AMAKURA- Ausbau des Lurse Dienstleistungsservices für EbAVs, insbesondere Pensionskassen- Lurse bietet Kund:innen und Beschäftigten von AMAKURA langfristige PerspektivenMit dem Zusammenschluss von Lurse und AMAKURA ergeben sich vielversprechende Perspektiven für betriebliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen. Zukünftig werden die Gesellschaften gemeinsam die Technologieführerschaft und das stark wachsende Geschäftsfeld digitale Bestandsverwaltung in der betrieblichen Altersversorgung weiterentwickeln und ausbauen. Mit ihren innovativen digitalen Plattformen und dem erstklassigen Expertenwissen sind die Unternehmen in der Lage auf die steigende Nachfrage am Markt zu reagieren.Gleichzeitig setzt Lurse ein starkes Signal in der Branche und untermauert seine Position als innovativer und zukunftsorientierter Partner für Unternehmen, Versicherer, Fondsgesellschaften, betriebliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen in allen strategischen, rechtlichen, aktuariellen, betriebswirtschaftlichen und administrativen Fragen rund um die bAV."Wir erweitern mit dem Zusammenschluss unser Dienstleistungsportfolio für EbAVs, stärken unsere Marktposition im Bereich bAV und bleiben damit auf Wachstumskurs", sagt Matthias Edelmann, Managing Partner von Lurse. "Da die Anforderungen an Flexibilität und Effizienz in der bAV stetig zunehmen, werden die Software-Verwaltungssysteme P·LIVE und AMAKURA eine immer wichtigere Rolle am Markt spielen. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit der AMAKURA und ihren Kund:innen.""Bei der Entwicklung eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells war es unserem Aufsichtsrat wichtig, unseren Kund:innen eine langfristige Zukunftsvision zu bieten", sagt Gabriele Mazarin, Aufsichtsratsvorsitzende der AMAKURA und langjährige Vorständin der Philips Pensionskasse (VVaG). Wir wollen die Bestände für Einrichtungen der bAV optimal, sicher und innovativ verwalten und zugleich das Serviceangebot für sie erweitern. Auf maßgeschneiderte Software-Lösungen auch im Zusammenhang mit den Anforderungen aus der DORA und VAIT legen wir auch in Zukunft größten Wert."In der neuen Aufstellung und mit dem umfassenden Service-Angebot wird Lurse den zunehmend komplexeren Bedürfnissen bestehender und künftiger Kund:innen im EbAV-Geschäft noch gerechter. Der analytische Blick auf deren Anforderungen ist die besondere Stärke von AMAKURA.Zu den Kund:innen von AMAKURA zählen Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke, Sterbekassen und Stiftungen. Ihnen allen bietet das Unternehmen eine umfangreiche Systemlandschaft, mit der es sowohl branchenspezifische Prozesse auf der Aktiv- und der Passivseite als auch die passenden Software-Lösungen abbildet. Passgenaue Lösungen erarbeitet AMAKURA insbesondere für allgemeine, regulatorisch getriebene Themen wie die Digitale Rentenübersicht, die PSV-Beitragspflicht, Anforderungen aus dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG), VAIT und DORA. Gleiches gilt auch für die Pensionskassen-Tarifwerke. Die digitale Verwaltungsplattform AMAKURA kann bereits heute moderne Tariflösungen in Form fondsgebundener Rentenversicherungstarife für Pensionskassen verwalten.Die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Plattformen P·LIVE und AMAKURA eröffnet allen Beteiligten stabile Perspektiven. Daher sieht auch Nicole Möbs, Vorsitzende des Vorstandes der PENSIONSKASSE Deutscher Genossenschaften VVaG, den Zusammenschluss positiv: "Wir arbeiten seit über 10 Jahren erfolgreich mit AMAKURA zusammen, die uns bei komplexen Tarifanforderungen und Geschäftsprozessen unterstützt und deren innovative Software wir in der Verwaltung und zusätzlich in der Kapitalanlagenverwaltung einsetzen. Dank der Verbindung mit Lurse gewinnen wir Dienstleistungen hinzu, zum Beispiel Portallösungen, die uns helfen, den steigenden digitalen Anforderungen gerecht zu werden."Die bisherigen Vorstände von AMAKURA, Michael Müller und Michael Bautz, werden die Gesellschaft auch weiterhin leiten. "Wir freuen uns, die bisherige, erfolgreiche Partnerschaft auf ein neues Level zu heben. Gemeinsam können AMAKURA und Lurse alle Belange der bAV abdecken," so Michael Bautz.Und Michael Müller ergänzt: "Die neue Verbindung mit Lurse sichert nicht nur die Investitionen unserer Kunden nachhaltig, sondern bietet auch neue Möglichkeiten, Synergien zu nutzen und die Digitalisierung noch schneller voranzutreiben. Wir sind künftig einer der größten Anbieter, der eine vollständige Produktpalette plus Betreuung und Dienstleistung anbieten kann."Auch den Beschäftigten von AMAKURA eröffnet der Zusammenschluss mit Lurse langfristige Perspektiven und eine sichere berufliche Zukunft."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von AMAKURA", so Matthias Edelmann. "Wir sind gespannt auf den Austausch und die gemeinsame Arbeit."Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.Über die Lurse AGLurse ist HR- und bAV-Lösungsanbieter mit Fokus auf Compensation & Benefits, Pensions und Talent. Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Unternehmen aller Branchen national und international bei der Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und Performance Management-Systemen. Neben der Beratung zur Einrichtung, Harmonisierung und Ablösung von betrieblichen Versorgungswerken, einem umfassenden Dienstleistungsspektrum für Versicherer, EbAVs, Banken und Asset Manager und dem Investment Consulting bieten wir eine breite Unterstützung in der Mitarbeiterbetreuung und Kommunikation an. Umfassendes Know-how sowie eine hochautomatisierte Infrastruktur in der digitalen bAV-Administration und versicherungsmathematischen Bewertung von bAV-Systemen vervollständigen das bAV-Portfolio. Mehr über Lurse und AMAKURA finden Sie unter www.lurse.de, www.amakura.de, www.p-live.de sowie auf LinkedIn, Xing und Twitter.

Kontakt und Rückfragen:
Lurse
Utta Kuckertz-Wockel
Friedberger Landstraße 8
60316 Frankfurt am Main
fon +49 511 545566-21
email utta.kuckertz-wockel@lurse.de
www.lurse.de
www.p-live.de