Dongen, Netherlands (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft zeigt das Engagement von Tyson Foods für ständige Innovation, geschäftliches Wachstum und nachhaltige Lösungen. Sie eröffnet eine neue Einnahmequelle und beschleunigt dabei die internationale Expansion von Protix.Tyson Foods, Inc., eines der weltgrößten Lebensmittelunternehmen, hat mit Protix, dem Weltmarktführer für Zutaten auf Insektenbasis, eine Vereinbarung über eine zweifache Investition getroffen. Die strategische Investition wird das Wachstum der aufstrebenden Industrie für insektenbasierte Zutaten fördern und die Nutzung entsprechender Lösungen ausweiten, um effizientere nachhaltige Proteine und Fette für die Verwendung im globalen Lebensmittelsystem zu schaffen. Die Vereinbarung kombiniert die weltweite Präsenz, die Erfahrung und das Netzwerk von Tyson Foods mit der Technologie und der Marktführerschaft von Protix, um der aktuellen Marktnachfrage zu entsprechen und die Produktion insektenbasierter Zutaten zu steigern.Durch eine direkte Kapitalbeteiligung wird Tyson Foods einen Minderheitsanteil an Protix erwerben, um die globale Expansion des Unternehmens zu unterstützen. Darüber hinaus sind Tyson Foods und Protix ein Joint Venture für den Bau einer Anlage zur Herstellung von insektenbasierten Zutaten in den kontinentalen USA eingegangen. Nach ihrer Fertigstellung wird sie die erste Anlage ihrer Art sein, die Beiprodukte der Lebensmittelherstellung in hochwertige Insektenproteine und -Fette umwandelt, die in erster Linie zur Verwendung in der Tiernahrungs-, Aquakultur- und Viehzuchtindustrie bestimmt sind."Unsere Partnerschaft mit Protix ist die jüngste strategische Investition von Tyson Foods in bahnbrechende Lösungen, die einen Mehrwert für unser Geschäft bringen", teilte John R. Tyson, Chief Financial Officer von Tyson Foods, mit. "Der Lebenszyklus von Insekten bietet die Möglichkeit einer vollständigen Zirkularität innerhalb unserer Wertschöpfungskette, die unserem Engagement für den Aufbau eines nachhaltigeren Lebensmittelsystems für die Zukunft zugutekommt."Kees Aarts, CEO von Protix, erklärt: "Wir freuen uns sehr, den nächsten Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie ankündigen zu können. Die strategische Partnerschaft zwischen Tyson Foods und Protix bringt unsere gemeinsame Arbeit zur Erzeugung hochwertiger, nachhaltigerer Proteine unter Einsatz innovativer Technologien und Lösungen voran. Darüber hinaus können wir die bei Tyson Foods bereits anfallenden Beiprodukte direkt als Futtermittel für unsere Insekten verwenden. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Protix und bringt uns in unserem Streben, durch internationale Partnerschaften zu wachsen, erheblich voran."Die in den USA zu errichtende Anlage wird ein geschlossenes System zur Unterstützung aller Aspekte der Produktion von Insektenproteinen, einschließlich der Zucht, des Ausbrütens und des Schlüpfens von Insektenlarven, beherbergen. Die verarbeiteten Larven können als Zutaten nicht nur in der Aquakultur- und Heimtiernahrungsindustrie, sondern auch in Vieh- und Pflanzennahrung verwendet werden.Protix ist ein voll integriertes Unternehmen für insektenbasierte Zutaten, das in seiner seit 2019 in Betrieb befindlichen Anlage in den Niederlanden jährlich 14.000 Tonnen LLE (Lebendlarven-Äquivalent) produziert und verarbeitet. Das Unternehmen bedient die beständig zunehmende Nachfrage großer internationaler Unternehmen in der Heimtiernahrungs-, Aquakulturfutter-, Viehfutter- und Biodüngerindustrie nach insektenbasierten Zutaten.Tyson Foods entwickelt weiterhin Lösungen zur Erschaffung eines nachhaltigeren und gerechteren Lebensmittelsystems für zukünftige Generationen. Um mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Tyson Foods zu erfahren, besuchen Sie tysonfoods.com/sustainability.Über Tyson Foods, Inc. Tyson Foods, Inc. ist einer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt und ein anerkannter Marktführer bei Proteinen. Das 1935 von John W. Tyson gegründete und in vierter Generation familiengeführte Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Produkten und Marken wie Tyson®, Jimmy Dean®, Hillshire Farm®, Ball Park®, Wright®, Aidells®, ibp® und State Fair®. Tyson Foods arbeitet kontinuierlich an Innovationen, die dazu beitragen, Proteine nachhaltiger und erschwinglicher zu machen, um so die Bedürfnisse von Kunden in der ganzen Welt zu erfüllen und die globalen Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Lebensmitteln zu steigern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Springdale (Arkansas, USA) und hatte am 1. Oktober 2022 rund 142.000 Beschäftigte. Auf der Basis ihrer Grundwerte ist Tyson Foods bestrebt, mit Integrität zu arbeiten, einen Mehrwert für seine Aktionäre, Kunden, Standorte und Mitarbeiter zu schaffen und als Hüter der ihr anvertrauten Tiere, Ländereien und Lebensräume zu dienen. Besuchen Sie www.tysonfoods.com.Über Protix Protix ist der Marktführer für insektenbasierte Zutaten für gesundes, nachhaltiges Heimtierfutter, Aquakultur- und Viehfutter und organische Düngemittel. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zutaten mit geringem ökologischen Fußabdruck zu entwickeln, die wichtige Probleme des derzeitigen Lebensmittelsystems lösen. Protix trägt zu einer zirkulären Nahrungskette bei, indem es Abfälle aus der Lebensmittelindustrie als Futter für die Schwarze Soldatenfliege verwendet. Die Insekten werden dann ihrerseits zu wertvollen Nährstoffen wie Proteinen und Fette verarbeitet. Die Kunden von Protix nutzen diese Proteine und Fette als hochwertige Zutaten für Futter- und Nahrungsmittel. Außerdem werden die Restströme der Produktion als organische Düngemittel verwertet. Auf diese Weise schließen die Insekten den Kreislauf und bringen das Lebensmittelsystem wieder ins Gleichgewicht mit der Natur.Protix hat seinen Sitz in den Niederlanden und betreibt dort seit 2019 die weltweit erste industrielle Insekten-Produktionsanlage. Mit Brut, Aufzucht und Verarbeitung unter einem Dach hat das Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Produktionskette und bietet eine zuverlässige, hochwertige Lieferung. Als Vorreiter und Branchenführer hat Protix die Grundlage für eine breite Palette von Anwendungen im Futter- und Nahrungsmittelbereich geschaffen. Nun expandiert das Unternehmen auf internationaler Ebene, um seine Lösungen in einem viel größeren Umfang anzubieten. Protix glaubt an die Bedeutung von Partnerschaften und sucht aktiv die Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Akteuren, um das Potenzial insektenbasierter Zutaten für die Welt freizusetzen. www.protix.eu.