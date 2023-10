Börsen in Wartestellung Die Märkte befinden sich in einer Phase der Unsicherheit, da der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ungelöst bleibt. Obwohl diplomatische Bemühungen im Gange sind, halten die Kämpfe in der Region an. Die Investoren zögern, weiterhin auf Risiko zu setzen, da keine klaren Entwicklungen in Sicht sind. Airbus Hochstufung verleiht DAX Auftrieb Der DAX erhielt einen Schub von einer unerwarteten Quelle: dem Flugzeugbauer Airbus. ...

