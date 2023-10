Wien (ots) -Gerald Hörhan, der Gründer und Geschäftsführer der Investment Punk Academy, besser bekannt als der "Investmentpunk", hat erneut große Anerkennung in der Finanzwelt erhalten. Sein neuestes Buch "Der Einzimmer-Millionär" führte erst kürzlich die SPIEGEL-Bestsellerliste an. Es bietet praxisnahe Einblicke für alle Menschen, die ihre finanzielle Zukunft eigenverantwortlich gestalten möchten.Immobilienexperte Gerald Hörhan: "Während früher den meisten Menschen das klassische, sichere und komfortable Mittelstandsleben ausreichte, streben sie gerade in Zeiten zunehmender Inflation und steigender Energiekosten nach finanzieller Freiheit. Mit 'Der Einzimmer-Millionär' zeige ich meinen Lesern, wie auch sie endlich vermögend werden können. Alles, was es dazu braucht, sind 20.000 Euro, um den Kauf einer kleinen Wohnung in guter Lage zu finanzieren. Jedes Jahr kann man eine weitere Wohnung hinzufügen."Seit 2005 investiert Gerald Hörhan in Immobilien und hat sich so in kurzer Zeit zum Multimillionär entwickelt. Darüber hinaus ist er Mitglied des Aufsichtsrats mehrerer mittelständischer Unternehmen. Mit seiner Investment Punk Academy hat er zudem bereits mehr als 42.000 Teilnehmern dabei geholfen, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Basierend auf seiner Leitidee "Raus aus dem Hamsterrad" offenbart Gerald Hörhan in "Der Einzimmer-Millionär", seinem bereits fünften Buch, die Strategie, mit der 90 Prozent der Menschen Millionäre werden können, indem sie ihre finanzielle Unabhängigkeit systematisch planen. Anhand seiner eigenen Geschichte beschreibt der Immobilienexperte, wie es gelingt, durch den Kauf kleiner Wohnungen endlich reich zu werden. Heute besitzt er mehr als 200 Objekte im Wert von knapp 50 Millionen Euro, die ihm jährliche Mieteinnahmen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro bescheren."Die Bedingungen, mit meiner Strategie reich zu werden, sind gegenwärtig besonders gut. Die hohen Zinsen werden durch die günstigen Kaufpreise mehr als ausgeglichen. Zudem führt der anhaltende Wohnungsmangel zu dauerhaft hohen Mieteinnahmen. Mein neues Buch 'Der Einzimmer-Millionär' ist in diesem Zusammenhang eine wertvolle Ressource und nachvollziehbare Anleitung für alle Menschen, die den Traum von finanzieller Unabhängigkeit verwirklichen möchten", so Gerald Hörhan.Weiter Informationen zu Gerald Hörhan und seinem Angebot finden Sie unter: https://www.investmentpunk.com/Pressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. HörhanE-Mail: support@investmentpunk.academyWebseite: https://www.investmentpunk.com/Original-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172208/5628190