Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kurz nach 12:00 Uhr machten Schlagzeilen die Runde, wonach die Bank of Japan für das Fiskaljahr 2023 sowie für das Fiskaljahr 2024 eine Preiserhöhung in Betracht zieht, so die Experten von XTB.Berichten zufolge erwäge die BoJ, die Preisprognose für das Fiskaljahr 2023 in Richtung 3% anzuheben, während gleichzeitig Gespräche darüber geführt würden, die Preisprognose für das Fiskaljahr 2024 auf 2% oder mehr anzuheben. Eine solche Änderung könnte darauf hindeuten, dass die BoJ nach Jahren eines nahezu stagnierenden Preiswachstums mit einer Verfestigung der Inflation auf diesem Niveau rechne. Der JPY lege nach dieser Nachricht zu, da ein anhaltender Anstieg der japanischen Inflation als Voraussetzung für einen Ausstieg der BoJ aus der lockeren Geldpolitik angesehen werde. ...

