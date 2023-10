Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Anfang September hat die EU-Kommission angekündigt, eine Untersuchung der chinesischen Subventionen für Elektrofahrzeuge einzuleiten, so die Experten von ODDO BHF Asset Management."Ohne dem Ergebnis dieser Untersuchung vorgreifen zu wollen, wird China in der Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge, insbesondere für Europa, unumgänglich bleiben", schreibe Nicolas Jacob, Fondsmanager des ODDO BHF Green Planet (ISIN LU2189930105/ WKN A2QGES), in einem aktuellen Marktkommentar. Laut dem Europäischen Verband der Automobilhersteller (ACEA) seien 2022 auf China 15% der Importe von Elektrofahrzeugen in die Europäische Union entfallenn; eine Zahl, die sich in den letzten fünf Jahren versechsfacht habe. ...

