Die Ereignisse im Nahen Osten sind an Tragik kaum zu überbieten. Mit ihrem feigen und unangekündigten Angriff auf die Zivilbevölkerung in Israel hat die Terrororganisation Hamas alte Konflikte wieder neu hochkochen lassen. Als Konsequenz bereitet sich Israel auf einen Gegenschlag vor. Zahllose unschuldige Opfer wurden bereits gefordert und es dürften noch sehr viel mehr werden.Anzeige:Noch immer ist nicht absehbar, wohin die Eskalation führen mag. Nicht wenige Experten befürchten, dass sich in der Region ein Flächenbrand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...