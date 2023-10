DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1Q *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Manz AG, Kapitalmarkttag *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,7% gg Vj Verbraucherpreise Kern PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+6,2% gg Vj 08:00 DE/Baugenehmigungen August 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,5% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 12:45 DE/Bundeskanzler Scholz, BDI-Präsident Russwurm, Gespräch auf dem Weltraumkongress des BDI, Berlin *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Verkehrsminister Wissing, Berlin *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +6,8% gg Vm zuvor: -11,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: +6,9% gg Vm 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), spricht im Queens College *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q 19:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), und Fed-Board Governor Bowman sprechen beim Fed Listens Event *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:15 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Veranstaltung für Arbeiter *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2023 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.