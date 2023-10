Nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn notieren die US-Futures am Dienstag etwas tiefer. Am Montag stieg der Technologie-Index Nasdaq 100 um 1,2 % auf 15.172 Punkte, während der marktbreite S&P 500 ein Plus von 1,06% auf 4.373 Zählern verbuchte. Den Rückschlag zum Ende der Vorwoche haben die US-Indizes damit gut verdaut. Kann die Rallye an ...

