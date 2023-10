London (www.fondscheck.de) - Wir leben in einer Zeit globaler geopolitischer Unsicherheiten, so die Experten von HANetf.Das mache nach der russischen Invasion in der Ukraine nun auch der Angriff der Hamas auf Israel deutlich. Vor diesem Hintergrund würden weltweit die Verteidigungsausgaben steigen, wie Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von HANetf, dem Emittenten des Future of Defence UCITS ETF (ISIN IE000OJ5TQP4/ WKN A3EB9T), in einem aktuellen Kommentar erläutere: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...