Wien (www.fondscheck.de) - Romana Quint hat von der Wohnselect KVG Prokura erteilt bekommen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Münchner Kapitalverwaltungsgesellschaft biete den auf Wohnimmobilien fokussierten offenen Immobilienfonds Wohnselect D (ISIN DE000A1CUAY0/ WKN A1CUAY) an.Quint sei bereits seit 15 Jahren bei Wertgrund tätig, in ihrer neuen Funktion solle sie die Geschäftsführung der KVG insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit und ESG-Themen beraten und unterstützen. Als sie 2008 bei Wertgrund angefangen habe, sei sie zunächst in der Akquise und im Vertrieb tätig gewesen, 2020 habe sie die Leitung der Stabsstelle Nachhaltigkeit übernommen. Bevor sie zu Wertgrund gekommen sei, sei die Immobilien-Betriebswirtin bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Vertragsmanagement tätig gewesen. (17.10.2023/fc/n/p) ...

