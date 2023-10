An den Börsen verläuft der Handel in engen Bahnen. Trotz des Nahost-Konflikts! Warum das so ist und was hinter dem Preisanstieg beim schwarzen Gold steckt, verrät Roland Hirschmüller von der Baader Bank im Interview. Er verrät zudem, warum die Banken im 3. Quartal überzeugt haben und Tesla und Netflix für frischen Wind sorgen könnten.