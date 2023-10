DJ PTA-News: NCTE AG: IR-Newsletter Q3/23 - Neuigkeiten, Hintergründe und Informationen der NCTE AG

Oberhaching (pta/17.10.2023/15:55) - I. Einleitung

Sehr geehrte Investoren und Investorinnen, sehr geehrte Interessenten und Interessentinnen,

mit großer Freude möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bei unseren Aktionären und Aktionärinnen für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen in unser Unternehmen bedanken. Ihre Rolle als Investierende ist von unschätzbarem Wert und trägt maßgeblich zu unserem Erfolg bei.

Wir freuen uns, Ihnen heute die erste Ausgabe unseres Investoren-Newsletters zu präsentieren. Dieser Newsletter wird ab sofort quartalsweise erscheinen und Ihnen einen exklusiven Einblick in die neuesten Entwicklungen, Meilensteine und Pläne unseres Unternehmens bieten. Dieser Newsletter soll Ihnen, zusammen mit den bestehenden Austausch-Formaten und unseren Social Media-Kanälen, die Möglichkeit geben, hautnah an unserem Fortschritt teilzuhaben. Wir freuen uns darauf, Sie auf unsere spannende Reise mitzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jürgen Uebbing Ihr Vorstand, NCTE AG

II. Unternehmensperformance

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sämtliche Unternehmensaktivitäten der NCTE AG im 3. Quartal gemäß unseren strategischen Plänen verliefen.

Die letzten Monate waren von einer konsequenten Umsetzung unserer Ziele und Initiativen geprägt. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden hat sich als insgesamt positiv erwiesen. Dies unterstreicht nicht nur die Qualität unserer Produkte, sondern stärkt auch unsere Position in der Branche.

Konsolidierung im E-Bike-Markt

Bei den Standardsensoren im E-Bike-Bereich konnte die NCTE AG die Erwartungen in Q3 allerdings nicht erfüllen. Der Umsatz lag unter Plan und auch die Bookings waren rückläufig. Im Markt ist die Anpassung der E-Bike-Hersteller an die abkühlende Verbrauchernachfrage nach dem Corona-Boom noch nicht abgeschlossen. Jahrelang gab es Lieferschwierigkeiten für Fahrräder. Nach dem Corona-Hoch hatte der Handel die Lager voll, mit der Folge, dass die Preise gesunken sind. Die Unsicherheiten der Hersteller spiegeln sich in unserem Auftragseingang wider.

In Q3 konnte die NCTE AG jedoch auch wichtige Rahmenverträge bestehender Kunden-Projekte verlängern und für das neu im Markt eingeführte MidSense-Sensor-System konnten die ersten Kunden gewonnen werden.

Umsatzplus in OFF-Highway

In den Segmenten Industrie und Motorsport können wir erfreuliche Umsatz-Ergebnisse vermelden, die im Einklang mit unseren Prognosen stehen. Das Segment Off-Highway übertraf in Q3 sogar die Erwartungen. Diese Ergebnisse bestätigen die Stabilität und das Wachstumspotenzial unseres Unternehmens.

Wir möchten uns herzlich bei unserem engagierten Team bedanken, das durch seine harte Arbeit und Hingabe maßgeblich zu unserem Erfolg beiträgt.

Die NCTE AG bleibt auf Kurs und wir sind zuversichtlich, dass unsere Strategie und Vision uns weiterhin auf einen erfolgreichen Weg führen werden.

III. Unternehmensentwicklung und Neuigkeiten

MidSense erfolgreich auf Eurobike präsentiert

Die NCTE AG hat auf der Eurobike-Messe erfolgreich ihren neuen modularen Drehmomentsensor für E-Bike-Antriebe, MidSense, präsentiert. MidSense ist ein Sensor-Baukasten-System für E-Bike-Mittelmotoren. Es basiert auf den bewährten Komponenten der NCTE AG mit der robusten, berührungslosen Mess-Technologie, die ein natürliches Fahrgefühl gewährleistet. E-Bike- und Motorenhersteller können aus verschiedenen, vorgefertigten Konfigurationen wählen, die schnell in Serienproduktion umsetzbar sind. Alle Varianten des MidSense-Systems erfüllen bereits die relevanten Normen und haben die Zuverlässigkeitstests für E-Bikes und Lastenräder bestanden.

https://ncte.com/pressemitteilungen/midsense-eurobike2023/

Neuer Sensor für die Landwirtschaft 4.0

In Q3-2023 liefert die NCTE AG die ersten Sensoren der neuen Agrar-Reihe PTO 7300 an Kunden aus. Mit Sensorik senken Agrarunternehmen nicht nur die Rohstoffkosten, sie werden auch den Bedürfnissen einer immer grüner werdenden Industrie gerecht. Die NCTE AG liefert dafür Drehmomentsensoren, die nicht nur robust genug sind, um den widrigen Bedingungen auf dem Feld standzuhalten, sondern sich auch leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Der neue PTO Sensor 7300 ist für den sofortigen Einsatz am Nebenantrieb von Traktoren oder Zugmaschinen ausgerüstet und lässt sich ohne Werkzeug montieren. In den rauen Umgebungsbedingungen auf dem Feld spielt die berührungslose, magnetische NCTE-Technologie ihre Stärken voll aus.

https://ncte.com/pressemitteilungen/neuer-drehmomentsensor-erntet-daten-in-der-landwirtschaft/

Industrie-Partnerschaft in Saudi-Arabien

Die NCTE AG und das National Industrial Development Center Saudi-Arabien geben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MoU") bekannt, nach der beide in Zukunft partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen. Die Unterzeichnung fand unter der Schirmherrschaft von Bandar Alkhorayef, Saudi-Arabiens Minister für Industrie und Bodenschätze, und Dr. Otto Wiesheu, Präsident der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft (DAFG), und im Beisein von Günter Pröpster, Aufsichtsratsvorsitzender der NCTE AG, statt. Saudi-Arabien investiert in verschiedene Industrie-Sektoren und vor allem nachhaltige Technologien, um seine Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding ist für die NCTE AG ein wichtiger Schritt, um den Weg für zukünftige gemeinsame Projekte in der Region zu ebnen.

https://ncte.com/pressemitteilungen/ ncte-unterzeichnet-memorandum-of-understanding-fuer-industrie-partnerschaft-in-saudi-arabien/

IV. Ausblick und Ziele

Die NCTE AG hat in Q3 alle offenen Stellen neu besetzt und wird bis Ende des Jahres den internen Change-Prozess in voller Mitarbeiter-Stärke vorantreiben.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt in Q4 unser Börsengang. Nachdem die NCTE AG erfolgreich im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet wurde, gilt es, die vorbereitenden Formalien wie Emittentenberichte, Ad-hoc-Publizität, Unternehmenskalender auf Webpage, etc. mit Leben zu füllen. Wir freuen uns auf dieses neue Wachstumskapitel in unserer Unternehmensgeschichte.

Im wichtigsten Umsatz-Segment der NCTE AG, dem E-Bike-Bereich, rechnen wir damit, dass die Markt-Konsolidierung bis Ende 2023 / Anfang 2024 abgeschlossen sein wird. Insgesamt sind die Wachstumsprognosen in der Fahrradbranche optimistisch, wobei E-Bikes weiterhin eine treibende Kraft für dieses Wachstum darstellen. Auch die NCTE AG rechnet mit einer weiter positiven Marktentwicklung. Nach dem Ende des Covid-Booms könnten die Dekarbonisierung und der Trend zu nachhaltiger Mobilität eine neue Generation von Radfahrern und E-Bike-Nutzern hervorbringen, die diesem Wachstum weltweit einen weiteren Schub gibt.

Nachdem die NCTE AG im Off-Highway-Bereich den Entwicklungsauftrag eines großen Players aus einer für das Unternehmen neuen Region gewinnen konnte, ist das Ziel, diesen im kommenden Jahr in die Serie zu überführen. Damit treiben wir das Thema Internationalisierung weiter voran und arbeiten auf einen neuen Serien-Auftrag hin.

V. Fragen und Antworten

Haben Sie Fragen zur Entwicklung, unseren Zukunftsplänen oder der Ausrichtung unseres Unternehmens?

Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Fragen einzureichen! Teilen Sie uns mit, was Sie gerne erfahren würden. Ihre Fragen werden in den kommenden Newslettern beantwortet, um Transparenz und Informationsaustausch zu fördern.

VI. Schlusswort

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Gemeinsam gehen wir optimistisch in die Zukunft und freuen uns darauf, Sie auch weiter über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Bei Anregungen oder Feedback stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

