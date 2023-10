Berlin (ots) -Mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung prämiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) seit mehr als 20 Jahren herausragende Leistungen in der Bildungsarbeit. Unterstützt wird der Preis von der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Bahn AG. Der Preis wird in den Kategorien frühkindliche, schulische, berufliche und hochschulische Bildung vergeben und ist jeweils mit 10.000 Euro dotiert.Jedes Jahr steht der Preis unter einem neuen Themenschwerpunkt, diesmal: "Spürbar nachhaltig". Gesucht wurden Bildungseinrichtungen, die nachhaltiges Lernen und verantwortungsvolles Handeln fördern.Juryvorsitzender Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht der DB (Deutsche Bahn) AG hebt hervor: "Wir wollten von Bildungseinrichtungen wissen: Wie gestalten sie nachhaltiges Lernen? Wie fördern sie Kompetenzen und Verantwortungsbewusstsein von jungen Menschen? Denn hier liegt der Grundstein für unsere Zukunft: Unsere Preisträger 2023 zeigen, wie mehr Nachhaltigkeit gelingen kann - ökologisch, sozial und ökonomisch."Birgit Bohle, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Deutschen Telekom AG, betont: "Nachhaltigkeit ist eine der Herausforderungen unserer Zeit - und zwar ökonomisch, sozial und ökologisch. Nur, wenn wir diese drei Perspektiven berücksichtigen, können wir gemeinsam erfolgreich sein. Damit auch zukünftige Generationen eine hohe Lebensqualität haben und Wohlstand und Innovationskraft gesichert bleiben!"Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger erklärt: "Auch den Unternehmen kommt eine Schlüsselrolle in dieser wichtigen Zukunftsfrage zu: Nur wer nachhaltig agiert, ist auch zukunftsfähig. Das gilt für den Umgang mit Ressourcen genauso wie für die Fachkräftesicherung. Und natürlich brauchen sie dafür auch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ökonomischen, sozialen und ökologischen Kompetenzen."Preisträger:- Kita: CJD Kindertagesstätte Moosbeerenweg, Troisdorf (NRW)- Schule: Kurt-Masur-Schule, Leipzig (Sachsen)- Berufliche Bildung: RBZ am Schützenpark, Kiel (Schleswig-Holstein)- Hochschule: Hochschule Bielefeld (NRW)Infos und Kurzfilm über die Preisträger: www.deutscher-arbeitgebertag.dePressekontakt:BDA; Julika Lendvai, Abteilungsleiterin Kommunikation /T: +49 30 2033-1800 / E: kommunikation@arbeitgeber.deOriginal-Content von: BDA - Bundesvereinigung d. Dt. Arbeitgeberverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6512/5628367