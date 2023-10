Berlin (ots) - In den 80er Jahren hatte Schauspieler Uwe Ochsenknecht seinen Durchbruch in "Das Boot" als Bootsmann Lamprecht. Spätestens seit seiner Rolle als unambitionierter Künstler Stefan in der erfolgreichen Komödie "Männer" wird er auf der Straße erkannt. Jetzt ist Ochsenknecht wieder als Müllmann Werner Träsch in der ARD-Erfolgsserie "Die Drei von der Müllabfuhr" zu sehen.In der Sendung 100% Promi bei rbb 88.8, der Landeswelle des rbb verriet er, was ihn an der Rolle und speziell dieser Serie gereizt hat:"Es wurde bisher noch keine Reihe über Müllwerker, so ist die offizielle Bezeichnung, gedreht. Das allein fand ich schon interessant! Ich finde, über diese Leute, die unseren Scheiß jeden Tag wegbringen, sollten wir viel mehr sprechen, mehr darüber erfahren, wie sie ihren Beruf selbst sehen und wie sie jeden Tag ihre Arbeit machen! Sie haben es wirklich verdient, wenn man sich vorstellt, wie wichtig und wertvoll sie für unseren Alltag sind, das vergisst man oft!"Auf die Frage, ob er selbst ordnungsliebend sei, verriet er in der Sendung mit Moderatorin Marion Hanel:"Ich liebe Ordnung. Innen wie außen! Das heißt aber nicht, dass ich sie auch selbst hergestellt habe! Der Wille ist da, immer nach bestem Wissen und Gewissen!"Bei den Dreharbeiten in Berlin wird er täglich auf der Straße erkannt, aber das stört ihn nicht, im Gegenteil:"Wenn ich ehrlich bin, wollte ich immer schon berühmt werden, als Kind schon! Ich fand die Jungs immer toll, die mitgespielt haben bei Lassie, Fury und Flipper. Ich habe damals schon gedacht, sowas möchte ich auch machen und berühmt werden. Hat ja nun auch ganz gut geklappt!"Am Freitag, den 20. Oktober ist Uwe Ochsenknecht in der neuen Folge "Altlasten" in "Die Drei von der Müllabfuhr" zu sehen. Um 20.15 im Ersten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5628366