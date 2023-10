NEC OncoImmunity AS (NOI) meldete heute die Veröffentlichung einer Studie, welche den Einsatz seiner auf KI basierenden Neoantigen-Prognosetechnologie beschreibt und dabei aufzeigt, dass eine hohe Neoantigen-Qualität in Verbindung mit der Infiltration von Immunzellen in Tumoren mit einem verbesserten progressionsfreien Überleben (PFS) bei Sarkompatienten einhergeht, die mit Immuncheckpoint-Inhibitoren behandelt werden.

Die Autoren sequenzierten Tumor- und Blutproben von Patienten, die an der klinischen Zulassungsstudie SARC028 teilnahmen und den Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab erhielten. Anschließend untersuchten sie mit ihrer KI-basierten Neoantigen-Prognosetechnologie, dem NEC Immune Profiler, ob qualitativ hochwertige Neoantigene in Kooperation mit der Immunzellzusammensetzung im Tumor das progressionsfreie Überleben (PFS) verbessern. Aus ihrer Analyse geht hervor, dass das gleichzeitige Vorhandensein von hochwertigen Neoantigenen und T-Zellen in Tumoren ein wichtiger prognostischer Marker für das PFS ist. Diese Entwicklung wurde bei der kombinierten Präsenz von T-Zellen und einer hohen Turmormutationslast nicht beobachtet. Dies unterstreicht, wie wichtig eine präzise, klinisch relevante Prognose von Neoantigenen ist.

Die in Frontiers in Immunology veröffentlichte Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Oslo (OUH) und weiteren Teilnehmern der klinischen Sarkomstudie SARC028 durchgeführt, unter anderem mit MD Anderson und mit dem University of Pittsburgh Medical Center. Prof. Ola Myklebost, einer der Hauptautoren der Studie am OUH und derzeit Professor für molekulare Onkologie an der Universität Bergen, äußerte sich hierzu wie folgt:

"Aufgrund der Heterogenität und Seltenheit von Sarkomen ist es schwierig, für Sarkompatienten erfolgreiche Therapien zu entwickeln. Diese Forschungsarbeit konzentriert sich darauf, weitere Erkenntnisse über potenzielle Biomarker zu gewinnen, mit denen ermittelt werden kann, welche Patienten am ehesten von einer Präzisionsimmuntherapie gegen solche seltenen Krebserkrankungen profitieren."

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse wird in der veröffentlichten Studie auch eingeräumt, dass weitere Forschungsarbeiten und die Validierung mit größerem Stichprobenumfang erforderlich sind. Die Wissenschaftler von NOI sind davon überzeugt, dass KI bei der Steuerung der personalisierten Medizin und der Krebsdiagnostik in Zukunft eine Rolle spielen kann, um letztendlich die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten verbessern zu können.

"Unsere Ergebnisse basieren zwar auf einer kleinen Anzahl von Patienten, und dieser Trend muss sicherlich in künftigen Studien noch untermauert werden. Dennoch könnte diese Arbeit ein wichtiger Beleg dafür sein, wie KI bei künftigen klinischen Studien und bei der Entdeckung von Biomarkern eine führende Rolle spielen kann. Diese und zukünftige Fortschritte in diesem Bereich könnten zu besseren klinischen Behandlungsergebnissen für an einer seltenen Krebsart erkrankte Patienten führen, die mit Krebsimmuntherapien behandelt werden", so Dr. Trevor Clancy, Chief Scientific Officer von NEC OncoImmunity und einer der Hauptautoren der Studie.

Quellenangaben

Titel: The interplay between neoantigens and immune cells in sarcomas treated with checkpoint inhibition

Autoren: Irantzu Anzar, Brandon Malone, Pubudu Samarakoon, Ioannis Vardaxis, Boris Simovski, Hugues Fontenelle, Leonardo A Meza-Zepeda, Richard Stratford, Emily Z Keung, Melissa Burgess, Hussein A. Tawbi, Ola Myklebost, Trevor Clancy

URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1226445/abstract

Über die NEC OncoImmunity AS

NEC OncoImmunity AS, ein mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitendes Biotechnologieunternehmen, bietet proprietäre, auf Machine Learning basierende Software an, die die wichtigsten Wissenslücken bei der Prognose von immunogenen bona fide Antigenen für die personalisierte Krebsimmuntherapie und bei Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten schließt. Die KI-Technologie kann zur Identifizierung optimaler Antigen-/Epitop-Targets für Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, wirklich personalisierte Krebsimpfstoffe und T-Zell-Therapien in einem klinisch umsetzbaren Zeitrahmen eingesetzt werden und auch die effiziente Patientenauswahl für die Krebsimmuntherapie erleichtern. Weitere Informationen über NEC OncoImmunity AS finden Sie unter http://www.oncoimmunity.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016466382/de/

Contacts:

Name: Trevor Clancy, Chief Scientific Officer und Mitbegründer von NEC OncoImmunity

Tel.: +47 41431242

E-Mail: trevor@oncoimmunity.com