MÜNCHEN (IT-Times) - Der deutsche Automobilkonzern BMW Group verkauft die Mehrheit der Anteile an der Tochtergesellschaft idealworks an die Münchner Gesellschaft Agile Robots. Die BMW Group AG (ISIN: DE0005190003) gab heute bekannt, die Mehrheit der Tochtergesellschaft idealworks an das Münchner Technologieunternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...