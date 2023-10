Straubing (ots) -



Faeser reagiert spät, aber immerhin reagiert sie. Ihre Zögerlichkeit hat ihr in Hessen die Landtagswahl ruiniert. (...) Das hat sich für sie persönlich in Hessen gerächt, aber auch für ihre Partei. Die SPD ist in der Wählergunst abgerauscht. Zur Erinnerung: Der Partei gehört Bundeskanzler Olaf Scholz an. (...) Die Ampel-Koalition muss die Begrenzung der Migration zu ihrem zentralen Thema in der zweiten Hälfte der Legislatur machen. Faeser könnte damit aus der Asche aufsteigen und ihre Partei aus dem Tief mit nach oben reißen, so sie es denn wirklich will.



