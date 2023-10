Halle/MZ (ots) -



Nach dem Angriff hatten die politischen Spitzen in Deutschland von Regierung und Opposition erklärt, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei. Nun gilt für Scholz, sein Wort zu halten, ohne die brandgefährliche Lage in Nahost zuzuspitzen.



Für den Westen insgesamt kommt es darauf an, dass in den Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht weitere Kräfte eintreten - das gilt insbesondere für die Miliz Hisbollah und den Iran. "Don't!" - tut es nicht. Diese Warnung hatte bereits der US-Präsident Richtung Iran geschickt. Russland hat seinerseits Israel vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen gewarnt. Nach der Ukraine ist der Nahe Osten das nächste Kriegsgebiet, in dem sich ein globaler Konflikt entzünden kann.



