The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.10.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2023



ISIN Name

CA38150J1066 GOLDSEEK RES INC.

GB00BRV2F192 SPORTECH PLC LS-,10

GB00B16S3505 BEST OF THE BEST LS -,05

IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS PLC DL-,001

JP3126240005 ARTERIA NETWORKS CORP.

LU1437017863 AIS-A.I.S+P500 ESG

