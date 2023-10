GKN Powder Metallurgy und Schaeffler möchten gemeinsam die Entwicklung von Dauermagneten für Elektromotoren vorantreiben.

Schaeffler hat mit GKN Powder Metallurgy ein Memorandum of Understanding über die Lieferung von Dauermagneten für europäische und nordamerikanische Märkte unterzeichnet.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bemühung um Nachhaltigkeit beider Unternehmen und bietet Kunden durch eine ortsnahe, stabile Lieferstrategie mehr Sicherheit.

Schaeffler AG, ein führender Zulieferer für Automobilproduzenten und die Industrie, und GKN Powder Metallurgy, weltweit führend im Bereich Metallpulver-Lösungen, möchten gemeinsam in Europa und Nordamerika die Entwicklung von Dauermagneten vorantreiben. Zu diesem Zweck haben sie heute ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. GKN Powder Metallurgy wird Schaeffler vor Ort mit Dauermagneten beliefern. So wird eine stabile, ortsnahe Versorgung garantiert, was Nachhaltigkeit und Transparenz der Lieferkette erhöht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017340654/de/

From 2024, GKN Powder Metallurgy will operate a first volume magnet production in Germany (Photo: GKN Powder Metallurgy)

Diego Laurent, CEO von GKN Powder Metallurgy, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Schaeffler. Wir werden die Automobilhersteller und andere Industrien nun zuverlässig mit Dauermagneten beliefern. Unsere beiden Unternehmen passen gut zueinander, arbeiten bereits seit langer Zeit zusammen und für beide haben Nachhaltigkeit und Innovation einen hohen Stellenwert. Die Entwicklung von Dauermagneten für Elektrofahrzeuge ist für GKN Powder Metallurgy ein logischer Schritt, da wir unsere Fähigkeiten ausbauen, um mit der Elektrifizierung in der Branche Schritt halten zu können und gleichzeitig unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen."

Matthias Zink, CEO Automotive Technologies bei Schaeffler, meinte: "Schaeffler verfügt im Bereich Elektrifizierung von Pkws, insbesondere Elektromotore, über Kernkompetenzen. Um unser Wachstum in diesem Segment insbesondere in Europa und Nordamerika zu sichern, benötigen wir stabile, lokale und nachhaltige Lieferketten für wichtige Komponenten wie zum Beispiel Dauermagneten. Die Zusammenarbeit mit GKN Powder Metallurgy ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung."

Über GKN Powder Metallurgy

GKN Powder Metallurgy löst für die Automobilbranche und andere Industrien komplexe Herausforderungen durch nachhaltige und innovative Konzepte dank modernster Pulvermetall-Technologie. Das Unternehmen hat Weltklasse, wenn es um Pulvermetall-Materialien, -Komponenten, -Anwendungen sowie Elektrifizierung geht. Dazu tragen die drei Geschäftseinheiten GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKN Additive bei. GKN Powder Metallurgy verfolgt ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele durch führende Kenntnisse im Bereich Pulvermetall, innovatives Engineering und umfassende Erfahrungen im Prozessmanagement. Vor Kurzem hat das Unternehmen bekannt gegeben, in das Segment Dauermagneten zu expandieren. Zu diesem Zweck sollen Produktionsstätten mit einer Kapazität von bis zu 4.000 Tonnen in Europa und Nordamerika gebaut werden. GKN Powder Metallurgy gehört zur Dowlais Group plc und beschäftigt mehr als 5.000 kreative Köpfe an 27 Standorten. So entsteht ein globales Engineering-Netzwerk mit höchstem Standard.

gknpm.com

Wenn Sie mehr über GKN PM und Dauermagneten für Elektrofahrzeuge erfahren möchten, besuchen Sie: www.gknpm.com/en/solutions/permanent-magnets

Über die Schaeffler AG

Schaeffler Group We pioneer motion

Seit mehr als 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe bahnbrechende Erfindungen und Entwicklungen in der Antriebstechnologie voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Dienstleistungen für elektrische Fahrzeuge, CO2-effizienten Antrieben, Chassis-Lösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbaren Energien ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner, um Antriebe effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Der Spezialist für Antriebstechnologie fertigt hochpräzise Komponenten und Systeme für Antriebsstränge und Chassis-Anwendungen sowie Wälzlager- und Gleitlager-Lösungen. Die Schaeffler Gruppe erzielte 2022 einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit ungefähr 84.000 Mitarbeitern handelt es sich um das größte im Familienbesitz befindliche Unternehmen der Welt. Dank 1.250 Patentanwendungen im Jahr 2022 rangiert Schaeffler laut dem DPMA (Deutsches Register für Patente und Handelsmarken) in Deutschland auf Rang vier, wenn es um Innovationen geht.

www.schaeffler.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017340654/de/

Contacts:

Katherine Skidmore

PR Executive

Fox Agency

katherine@fox.agency

+44 (0)20 3750 6688