Wisdom Tree bietet Zugang zu US-Unternehmen mit Volatilitätspuffer durch Engagement in Anleihe-Futures. 17. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF strebt eine Wertentwicklung an, die der einer Vermögensallokation aus US-Aktien und US-Anleihen im Verhältnis von 90/60 entspricht. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein Portfolio, ...

