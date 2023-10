Sirion, ein führender Anbieter von KI-gestütztem Contract Lifecycle Management (CLM), kündigte heute eine Zusammenarbeit an, um IBM watsonx einzubinden und CLM für Unternehmen neu zu definieren. Als erster Anwender dieses kombinierten Angebots wird IBM auch Sirion CLM einsetzen, um seine eigenen Order-to-Cash (O2C)- und Source-to-Pay (S2P)-Prozesse zu rationalisieren.

Die in IBM watsonx eingebettete generative KI von Sirion wurde entwickelt, um die Vertragsgestaltung für alle Mitarbeiter eines Unternehmens zugänglich zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Erkenntnisse aus Verträgen, Unternehmensdaten und anderen Datenquellen zu gewinnen. Auf diese Weise können Kunden kausale Zusammenhänge zwischen Geschäftsprozessen und -ergebnissen herstellen und so neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen.

Die KI- und Datenplattform watsonx von IBM wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Skalierung und Beschleunigung der KI-Einführung zu unterstützen und durch eine offene und vertrauenswürdige Umgebung einen Unternehmenswert zu schaffen. Die Technologie ist mit einer Governance ausgestattet, die es den Kunden ermöglicht, verantwortungsvolle und erklärbare KI, Daten und Arbeitsabläufe zu erstellen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen und Transparenz sowie Fairness zu gewährleisten.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sirion, um die Zukunft des KI-gestützten Vertragsmanagements in Unternehmen voranzutreiben, und über die Entscheidung des Unternehmens, watsonx als Backbone einzusetzen", sagte Joanne Wright, SVP of Transformation and Operations, IBM. "Die Plattform von Sirion bietet ein gemeinsames Datenmodell für unsere Kerngeschäftsanwendungen wie S/4 HANA, SAP Ariba und Salesforce und kann als Middleware fungieren, indem sie eine gemeinsame Datensprache schafft, die die Order-to-Cash- und Source-to-Pay-Prozesse von IBM vereinfacht."

Mit Sirion ist IBM in der Lage, einen einheitlichen, unternehmensweiten Kanal für Risiko- und Geschäftsinformationen zu schaffen, damit die Bereiche Recht, Vertrieb, Beschaffung und Finanzen in der Lage sind, Vertragsinformationen als Service zu nutzen, der strategische Entscheidungen mit globaler Wirkung unterstützt.

"Durch die Einbindung von watsonx unterstützt Sirions kategorieführende KI unsere Kunden dabei, ihre Verträge von statischen Dokumenten zu dynamischen Assets zu machen, die im Mittelpunkt der Geschäftsstrategie stehen. Mit dem in Sirion eingebetteten watsonx können Unternehmen nun auf mehrere Basismodelle zugreifen, die sie mit ihren eigenen Daten trainieren und fein abstimmen können", erklärte Ajay Agrawal, Gründer und CEO von Sirion.

Dank der Zusammenarbeit von Sirion und IBM werden Kunden von der neuen generativen KI-Vertragserfahrung profitieren, die das Vertragsmanagement für Unternehmen neu definieren wird.

Über Sirion:

Sirion vereint branchenführende Innovationen mit unübertroffener Fachkompetenz im Contract Lifecycle Management und einem umfassenden Engagement für den Kundenerfolg und hilft den weltweit führenden Unternehmen, Verträge intelligenter zu gestalten. Die benutzerfreundliche, hochgradig konfigurierbare Smarter-Contracting-Plattform von Sirion, die sich auf eine einzigartige Intelligenz über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg stützt, bringt Rechts-, Beschaffungs-, Vertriebs- und Geschäftsteams zusammen, um stärkere Verträge zu erstellen, das Risikomanagement zu verbessern und die Beziehungen zu den Geschäftspartnern zu stärken. Mehr als 200 der weltweit erfolgreichsten Organisationen vertrauen Sirion bei der Verwaltung von über 5 Millionen Verträgen im Wert von mehr als 450 Milliarden USD in über 70 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sirion.ai.

Über IBM:

IBM ist ein führender Anbieter von globaler Hybrid Cloud und KI sowie von Beratungskompetenz. Wir unterstützen Kunden in mehr als 175 Ländern dabei, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und sich einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu verschaffen. Über 4.000 Regierungs- und Unternehmenseinheiten in kritischen Infrastrukturbereichen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen verlassen sich auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift, um ihre digitale Transformation schnell, effizient und sicher durchzuführen. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung bieten unseren Kunden offene und flexible Optionen. All dies wird durch das langjährige Engagement von IBM für Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Integration und Service unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ibm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017736529/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Olivia Farber

(949) 542-9232

media.relations@sirionlabs.com