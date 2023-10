Scoutbee ist eine von insgesamt nur drei Organisationen, die in diesem Jahr von der Liste "50 Anbieter, die man im Auge haben sollte" in die Liste "50 Anbieter, die man kennen sollte" aufgestiegen sind

Scoutbee, die führende KI-gestützte Plattform für die Lieferantensuche, meldet heute, dass Spend Matters das Unternehmen in seine jährlich veröffentlichte Liste "50 Anbieter, die man kennen sollte" aufgenommen hat. Scoutbee ist eine von insgesamt nur drei Organisationen, die von der letztjährigen Liste "50 Anbieter, die man im Auge haben sollte" in diese Kategorie aufgestiegen sind.

"Dass Spend Matters uns als erstklassigen Anbieter ausgezeichnet hat, ist ein Zeichen für den nachhaltigen Einfluss von künstlicher Intelligenz auf das Beschaffungswesen und ein Beleg für unsere innovative Strategie sowohl bei Large Language Models (LLMs) als auch bei generativer KI", so Gregor Stühler, CEO und Mitgründer von Scoutbee. "Der Zugang zu Daten ist für Beschaffungsexperten von entscheidender Bedeutung, damit sie strategische und kosteneffiziente Entscheidungen treffen und gleichzeitig Prozesse optimieren können."

"Wir arbeiten als branchenweit erstes Unternehmen bereits seit drei Jahren mit LLMs, die Teil unseres KI-Toolkits im Hintergrund ausmachen. Unser Datenteam führt generative KI-Modelle auf unserer eigenen Infrastruktur aus und isoliert unsere Kunden voneinander, damit ihre Daten sicher sind und bedenkenlos mit dem LLM verbunden werden können. Auf diese Weise sind wir in der Lage, ganzheitliche Transparenz bezüglich der Lieferanten bereitzustellen, welche die Beschaffungsabteilung dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Lieferanten zu treffen, die funktionsübergreifende Effizienz zu steigern und ihre bereits getätigten Technologieinvestitionen zu optimieren", so Stühler weiter.

Aus der speziellen, KI-gestützten Strategie von Scoutbee entstand kürzlich eine erweiterte Kooperation mit SAP. Die Kooperation umfasst die Integration der Lösung Scoutbee Discovery mit der Lösung SAP Ariba Sourcing, die für das 1. Quartal 2024 geplant ist. Die Integration ermöglicht es Unternehmen, die eine Beschaffungsmaßnahme in SAP Ariba Sourcing durchführen, neue von Scoutbee gefundene Lieferanten, die entscheidende Kriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit, Diversität, Kosten und Risiken erfüllen, sofort in die Beschaffungsmaßnahme einzubeziehen, ohne das Dialogfeld für die Maßnahmenbearbeitung verlassen zu müssen. Scoutbee Discovery ergänzt die Funktionen der Lösung SAP Business Network Discovery und unterstützt Einkäufer dabei, rasch neue Lieferanten zu finden, die ihren Anforderungen entsprechen, sich aber außerhalb ihres Netzwerks befinden.

In der von Spend Matters veröffentlichten Liste "50 Anbieter, die man kennen sollte" werden die allerbesten Unternehmen im Bereich Beschaffung und Supply Chain genannt. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die bei neuen Technologien und Dienstleistungen für das Beschaffungswesen führend sind und Branchenstandards setzen. Die in der Liste aufgeführten Anbieter werden von einem unabhängigen Analystenteam in mehreren Diskussionsrunden ausgewählt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Faktoren wie Innovationsfähigkeit, Marktpräsenz, technische Kompetenz und Lösungsangebote.

"Scoutbee ist eine KI-gestützte SxM-Lösung, die sich auf Lieferanteninformationen konzentriert. Sie baut auf drei Säulen auf: Daten, (Lieferanten-)Profile und Suche. Sie bietet Kunden die Möglichkeit, bessere Informationen über die Lieferanten zu erhalten, mit denen sie zusammenarbeiten, und neue potenzielle Lieferanten zu entdecken, ohne mühsam manuelle Eingaben vornehmen zu müssen. Nicht zuletzt nutzte die Lösung einige Bausteine der generativen KI (LLMs und Wissensgraphen) bereits, bevor man von generativer KI überhaupt gehört hatte." Bertrand Maltaverne, Senior Analyst von Spend Matters.

Über Scoutbee Better Data. Better Decisions. Better World.

Scoutbee sorgt für bessere Geschäftsergebnisse, indem es Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse bereitstellt, die sie zur Perfektionierung der Lieferantenbasis und zur Förderung strategischer Initiativen wie Risikomanagement, ESG und Innovationstätigkeit benötigen. Die Scoutbee Intelligence Platform (SIP) nutzt Graphentechnologie sowie prognostizierende und präskriptive Analysen, um ganzheitliche Transparenz bezüglich der Lieferanten bereitzustellen, welche die Beschaffungsabteilung dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Lieferanten zu treffen, die funktionsübergreifende Effizienz zu steigern und ihre bereits getätigten Technologieinvestitionen zu optimieren. Die KI-gestützte Datenbasis von Scoutbee verbindet Teams mit Datenpunkten interne, externe, von Dritten stammende und andere mehr und Datenkombinationen aller Art, die notwendig sind, um eine belastbare, wettbewerbsfähige und nachhaltige Lieferbasis zu orchestrieren.

Scoutbee ist ein global operierendes Unternehmen mit Mitarbeitenden aus mehr als 20 Ländern. Erfahren Sie mehr unter scoutbee.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und YouTube.

Über Spend Matters

Spend Matters ist die führende Marktanalyse-Plattform für Einkaufs- und Lieferkettenfachleute. Spend Matters kombiniert tiefgreifende Technologie-Analysen und maßgeschneiderte Beratungsdienste mit täglicher Berichterstattung und kuratierten Forschungsinhalten. CPOs, Berater, Investoren und Lösungsanbieter setzen auf Spend Matters als Partner für Informationen über Beschaffungstechnologien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017154776/de/

Contacts:

Medienkontakt

Elle Lynott (USA)

Corporate Ink im Auftrag von Scoutbee

scoutbee@corporateink.com

Tel. +1 617.969.9192

Val De Oliveira (Europa)

Scoutbee

val.deoliveira@scoutbee.com

Tel. +49 160 1406520