GENF (dpa-AFX) - Ein ranghoher Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Einstellung der andauernden israelischen Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen gefordert. Es sei jetzt dringend nötig, medizinisches Material und andere lebensnotwendige Güter über die bislang geschlossene Grenze zwischen Ägypten und dem Küstengebiet zu bringen, sagte WHO-Notfallkoordinator Mike Ryan am Dienstagabend in Genf. "Um die Hilfslieferungen reinzulassen, muss das Bombardement eingestellt werden", sagte er in einer Pressekonferenz. Ansonsten sei die Sicherheit für Hilfstransporte nicht gewährleistet, um zu den Krankenhäusern im Gazastreifen zu gelangen, in denen laut WHO Medikamente zur Neige gehen. "Die Gewalt muss aufhören", sagte Ryan. "Das muss jetzt passieren. Wir können nicht länger zuwarten."

Ryan betonte, dass die WHO nicht beurteilen könne, wer für den jüngsten Raketeneinschlag in einer Klinik im Gazastreifen verantwortlich sei. WHO-Vertreter wiesen jedoch darauf hin, dass schon zuvor im Zuge der israelischen Gegenangriffe nach der verheerenden Terrorattacke der islamistischen Hamas 24 Gesundheitseinrichtungen in Gaza beschädigt und 15 medizinische Mitarbeiter getötet worden seien./al/DP/he