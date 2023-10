Dallas (ots/PRNewswire) -Die BackBox Netzwerkautomatisierungsplattform schließt den Kreis zwischen dynamischer Inventarisierung, Schwachstellenmanagement, Threat Intelligence für Firewalls und andere Netzwerk- und Sicherheitsgeräte sowie automatischen OS-Upgrades.BackBox, die vertrauenswürdigste Netzwerkautomatisierungsplattform der Welt, gab heute die Einführung des Network Vulnerability Managers (NVM)&a=+(NVM)) bekannt. Mit dieser neuen Funktion, die der bestehenden Netzwerkautomatisierungsplattform hinzugefügt wurde, integriert BackBox automatisierte Betriebssystem-Upgrades und Netzwerkkonfigurationsmanagement-Funktionen mit Netzwerkschwachstellenmanagement in gemeinsame Arbeitsabläufe. NVM wurde speziell für Netzwerkteams entwickelt, um Schwachstellen in ihrem Netzwerk einfach zu entdecken, CVEs entsprechend ihrem individuellen Risikoprofil zu priorisieren und mehrere Stufen der Abhilfe zu automatisieren, unabhängig von der Komplexität des Netzwerks.Laut einer Studie des Ponemon Institute über die Kosten und Folgen von Lücken bei der Reaktion auf Schwachstellen "stimmen 60 Prozent der Befragten zu, dass die IT-Sicherheit mehr Zeit mit manuellen Prozessen verbringt als mit der Reaktion auf Schwachstellen, was zu einem unüberwindbaren Rückstand bei der Reaktion führt." Die Studie schätzt außerdem, dass Unternehmen durchschnittlich 30 Stunden pro Woche Ausfallzeit durch das ausbessern von Schwachstellen haben."Die Integration des Network Vulnerability Managers in die BackBox-Automatisierungsplattform ist für Netzwerkingenieure von entscheidender Bedeutung", so Girard Kavelines, CEO und Gründer von TechHouse570. "Von der schnellen Fähigkeit, Bedrohungen in Echtzeit zu analysieren und zu bewerten, bis hin zur effektiven Behebung, verändert BackBox nicht nur die Art und Weise, wie Netzwerkteams automatisieren, sondern auch, wie wir innerhalb unserer Organisationen skalieren können. Es gibt uns die Gewissheit, dass die Zukunft von NetOps in guten Händen ist.""Gängige Schwachstellenmanagement-Tools konzentrieren sich auf Endpunkte und sind eher für Sicherheitsteams als für Netzwerkteams konzipiert", sagte Josh Stephens, CTO von BackBox. "Die Schwachstellenmanagement-Funktionen von BackBox wurden speziell für die Arbeitsweise von Netzwerkbetriebsteams entwickelt, um deren Weg zur Netzwerkautomatisierung zu beschleunigen."Netzwerkingenieure vertrauen auf BackBox, um kritische, aber oft alltägliche Aufgaben, die manuell viel Zeit in Anspruch nehmen, schnell zu automatisieren, mit einer Bibliothek von über 3.000 vorgefertigten Automatisierungen und einer skriptfreien, codefreien Möglichkeit, um neue zu erstellen. Mit der Hinzufügung von NVM bietet die Plattform Netzwerkteams jetzt einen umfassenden Schwachstellenmanagementprozess, der:- Schwachstellen identifiziert und sie nach Bedrohungsgrad klassifiziert, sobald sie auftauchen.- Sie entsprechend den Bedürfnissen der einzigartigen Netzwerkumgebung jedes Kunden priorisiert.- Mehrere Stufen der Behebung durch Konfigurationsänderungen, Netzwerk- und Firewall-Betriebssystem-Upgrades und Patches automatisiert.- Betriebssystem- und Firmware-Updates mit integrierten Backups, Rollbacks mit einem Klick und integrierten Validierungen vor und nach dem Update vereinfacht.- Netzwerkteams bei der Verwaltung des Gerätelebenszyklus unterstützt und Hardware-Upgrades rund um herstellergesteuerte EOL-Daten (End of Life) automatisiert."Manuelle Prozesse sind hinfällig geworden. Die Zeiten, in denen Switches, Firewalls und APs von Hand aufgerüstet wurden, gehören der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist es fast unmöglich, den Überblick über CVEs und Schwachstellen zu behalten, da täglich neue Bedrohungen auftauchen", so Kavelines."Wir sind der Meinung, dass Netzwerktechniker unterschätzte Superhelden sind, da sie sehr hart arbeiten und einen großen Einfluss auf die Verbesserung der Netzwerkleistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit haben, während sie gleichzeitig die Compliance in ihren Multivendor-Umgebungen sicherstellen", sagte Andrew Kahl, CEO von BackBox. "Wir sind bestrebt, intuitive, netzwerkorientierte Angebote wie NVM einzuführen, die es diesen Teams ermöglichen, jeden Tag ihre beste Arbeit zu leisten. Als Ergebnis unseres gründlichen Ansatzes zur Netzwerkautomatisierung vertrauen Tausende von Unternehmen und MSPs bei der Verwaltung kritischer Firewalls und anderer Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturgeräte auf BackBox."Im Dezember veröffentlichte Gartner einen Bericht über Cybersecurity-Prognosen, in dem prognostiziert wird, dass "bis 2026 mehr als 60 % der Funktionen zur Erkennung, Untersuchung und Reaktion auf Bedrohungen Daten aus dem Exposure Management nutzen werden, während es heute weniger als 5 % sind."VERWANDTE LINKS- 92 % der Fachleute für Netzwerkbetrieb und -sicherheit sagen, dass mehr Netzwerk-Updates erforderlich sind, als sie bewältigen können- BackBox veröffentlicht Cisco CIS Benchmark Automatisierungsvorlagen- BackBox unterstützt Technologiedienstleistungspartner mit maßgeschneiderten Produktfunktionen- BackBox kündigt die branchenweit erste Hybrid-SaaS-Netzwerkautomatisierungsplattform anInformationen zu BackBoxBackBox ist eine Netzwerkautomatisierungsplattform, die die Automatisierung von Netzwerk- und Sicherheitsgeräten von über 180 Anbietern unterstützt, mit Tausenden von vorgefertigten Automatisierungen und einer skriptfreien Methode zur Erstellung neuer Automatisierungen. Unternehmen und Managed Service Provider auf der ganzen Welt vertrauen auf BackBox, wenn es darum geht, alles zu automatisieren und zu prüfen, was ein Administrator manuell erledigen könnte. Die zuverlässigen Automatisierungen sind flexibel, skalierbar und kontextbezogen. Von Backups und OS-Updates bis hin zur Einhaltung von Konfigurationsvorschriften - BackBox gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Automatisierungen jedes Mal das erwartete Ergebnis liefern werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.backbox.com/product.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1966544/4343977/BackBox_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/backbox-stellt-den-network-vulnerability-manager-vor-und-wird-die-erste-plattform-die-eine-tiefe-integration-von-netzwerkautomatisierung-und-schwachstellenmanagement-fur-netzwerkteams-bietet-301959795.htmlPressekontakt:Jodi Bart Holzband,Classic Bart PR + Communications,jodi@classicbart.comOriginal-Content von: BackBox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171793/5628420