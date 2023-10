News von Trading-Treff.de Microsoft darf Activision Blizzard kaufen und damit ist die größte Gaming-Übernahme gelungen. Mehr in der Aktienanalyse des neuen Giganten. Gaming ist weiter ein Wachstumsmarkt Die Fusion von Microsoft mit Activision Blizzard ist zweifellos ein bedeutendes Ereignis in der Gaming-Branche. Diese bahnbrechende Fusion in der Gaming-Branche mit der größten Übernahmen der Videospielindustrie kündigte Microsoft bereits im Januar ...

