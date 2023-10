The following instruments on XETRA do have their first trading 18.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.10.2023Aktien1 PLMDNPL00013 Mycodern S.A.2 CA1471901027 Cascade Copper Corp.3 SE0010714311 Corem Property Group AB Pref4 FI0009007900 Kesko Oyj A5 FI0009007660 Marimekko Oyj6 SE0011204510 Nederman Holding AB7 NO0006000900 Sparebanken Vest8 FI4000153580 Talenom Oyj9 CA25609L1058 Docebo Inc.10 CA00367M1086 Abitibi Metals Corp.Anleihen/ETF1 XS2678749990 Assicurazioni Generali S.p.A.2 XS2665060070 Ideal Standard International S.A.3 XS2661186606 Ideal Standard International S.A.4 XS2661184148 Ideal Standard International S.A.5 XS2698998593 Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.6 XS2055089457 UniCredit S.p.A.7 XS2681940297 Webuild S.p.A.8 AU0000300535 Australia, Commonwealth of...9 DE000DD5A457 DZ BANK AG10 XS2707169111 AIB Group PLC11 XS2676882900 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.12 XS2616750563 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.13 XS2684860203 Credito Emiliano S.p.A.14 FR001400KSZ7 Crédit Agricole Assurances S.A.15 DE000A352BD7 Kreissparkasse Heilbronn16 DE000LB389C8 Landesbank Baden-Württemberg17 DE000HLB51Y8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB51X0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB5139 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB5113 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 NL0015001RG8 Niederlande, Königreich der22 IE000KXCEXR3 AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF23 DE000ETFL623 Deka Nasdaq-100® UCITS ETF24 IE000PQQLZM7 JPM Active Global Aggregate Bond UCITS ETF25 IE0006MM8VN6 JPM Active Global Aggregate Bond UCITS ETF26 IE000LHP8TA1 JPM Active Global Aggregate Bond UCITS ETF