Die Bank of New York Mellon Corp. (ISIN: US0640581007, NYSE: BK) zahlt am 9. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 42 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre. Record date ist der 27. Oktober 2023. Mitte Juli 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 13,5 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von ...

