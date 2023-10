Die Marke von 15250Punkten im DAX ist weiter relevant. Der Nvidia-Schock an der Wall Street wurde abgearbeitet, neue Tradingideen zum 18.10.2023 erfährst Du hier. Ähnlicher Start im DAX wie am Dienstag erwartet In der gestrigen Tagesanalyse zum 17.10.2023 sprachen wir über die ersten Stabilisierungsversuche im DAX. Sie erfolgten im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...