Advanced Blockchain meldet den Verkauf von 100.000 eigenen Aktien an einen Fonds der Axxion S.A. Der Verkauf erfolge zu einem Kurs von 2,70 Euro, so der Blockchain-Investor aus Berlin. "Der Gesellschaft fließen damit Erlöse in Höhe von rund 270.000 Euro zu", heißt es. Der Verkauf hat Einfluss auf die Wandelanleihe 2023/2029 von Advanced Blockchain: ...

