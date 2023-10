Kodak Moments hat eine neue Version seiner Fotodrucksoftware veröffentlicht, die es es dem Handel ermöglicht, ihren Kunden ein erweitertes Angebot an Premiumprodukten anzubieten und damit ihren Umsatz zu steigern. Die Version 23.2 der Kodak Moments Retail Software enthält 60 neue Funktionen und Upgrades, die dem Handel Innovationen bietet n und gleichzeitig die Verwaltung und Ausführung von Druckaufträgen erleichtert. Die eue Software ist mit zahlreichen Fotodrucklösungen kompatibel, darunter Kodak Moments Fotostationen, und das Kodak Moments Adaptive Picture Exchange (APEX) Drylab.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231011645618/de/

Mit der Kodak Moments Retail Software v23.2 hat der Handel die Möglichkeit verschiedene neue Produkte in Premium-Qualität anzubieten, die noch am selben Tag gedruckt werden, darunter personalisierte Notizbücher und Spardosen. Kunden können sich mühelos von ihrem Smartphone aus verbinden, etwas gestalten, bestellen und drucken. (Foto: Kodak Moments)

"Unsere Software ist der Schlüssel zu unseren preisgekrönten Fotodrucklösungen und liefert dem n Handel einen Mehrwert", sagt Steve Turberg, Director of Current Retail Solutions bei Kodak Moments. "Hunderttausende von Verbrauchern nutzen jeden Tag die Kodak Moments Touchpoints. Wir sind bestrebt, unsere Handelspartner auf dem neuesten Stand zu halten und durch ständige Innovationen und die Suche nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Software der Zeit voraus zu sein. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, dem Handel zu helfen, ihre Umsätze zu steigern, die Nachfrage der Verbraucher zu erfüllen und ein hervorragendes Erlebnis zu bieten."

Die Kodak Moments Retail Software v23.2 ist ein umfangreiches und vielseitiges Programm, bei dem Benutzerfreundlichkeit für die Verbraucher und das einfache Handling für das Verkaufspersonal im Vordergrund stehen. Die Entwickler von Kodak Moments haben das System optimiert, um die Leistung zu erhöhen, und weitere Verbesserungen vorgenommen, um die Zuverlässigkeit in der praktischen Anwendung zu gewährleisten.

Die neue Software gibt dem Handel eine bessere Kontrolle über die Auftragsabwicklung und ermöglicht dem Verkaufspersonal einen Druckauftrag auf dem APEX Drylab-Gerät zu ändern. Wenn ein Mitarbeiter eine Bestellung schnell anders priorisieren kann, besonders wenn ein Kunde wartet, ist dies von Vorteil für alle Beteiligten. Die Rückmeldungen der Händler zu dieser Funktionserweiterung waren durchweg positiv.

Die Kodak Moments Retail Software v23.2 bietet außerdem eine Energiesparfunktion, um im Handel Strom sparen zu können. Thermodrucker können jetzt in den "Schlafmodus" wechseln, wenn sie nicht benutzt werden. Diese Funktion ist für Kodak Moments Fotostationen und APEX-Drylab-Systeme verfügbar.

Neue Fotoprodukte, die direkt im Geschäft erstellt und am selben Tag gedruckt werden können

Mit der neuen Software von Kodak Moments hat der Handel die Möglichkeit verschiedene neue Fotoprodukte in Premium-Qualität anzubieten, die noch am selben Tag gedruckt und mitgenommen werden können. Kunden haben die Möglichkeit personalisierte Produkte online zu erstellen und im Geschäft am selben Tag aabzuholen oder direkt an einer Kodak Moments Fotostation zu gestalten und sofort mitzunehmen. Das Verkaufspersonal kann die erweiterte Produktreihe auch mit einem APEX-Drylab-Gerät drucken.

Das Custom Cover Journal von Kodak Moments ist ein personalisiertes Notizbuch, das auf einem hochwertigem Einband verschiedene Gestaltungsoptionen wie zum Beispiel die Lieblingsfotos des Kunden, ein Logo, ein eigenes Design oder einen individuellen Text umfasst. Das Buch hat 100 linierte Seiten, die flach aufliegen, um das Schreiben zu vereinfachen.

Der Handel hat jetzt die Möglichkeit auf ein erweitertes Portfolio, um den Kunden mehr Fototassen-Farben zur Auswahl zu geben. Die beliebten Tassen sind jetzt in Weiß und vier zweifarbigen Varianten erhältlich: Weiß mit Schwarz, Pink, Rot oder Blau.

Die neue Spardose kann mit den Lieblingsfotos und -texten oder mit einem der kreativen Designvorschläge an der Kodak Moments Fotostation gestaltet und sofort mitgenommen werden.

Eine neue Direktübertragungsfunktion vereinfacht und verbessert das Hochladen von Fotos in der Filiale und erleichtert es Kunden, ihr Smartphone mit der Fotostation zu verbinden. Ab sofort können Kunden in wenigen, einfachen Schritten auf ihre Fotos zugreifen, die sie von ihrem mobilen Gerät aus drucken möchten. Im Gegensatz zur herkömmlichen Kabelübertragung ermöglicht diese neue Direktübertragung den schnellen Druck von Fotos, die in Google, Apple und anderen cloudbasierten Systemen gespeichert sind.

"Unsere neueste Version der Kodak Moments Retail Software gibt Verbrauchern die Werkzeuge und Technologien an die Hand, die sie benötigen, um ihre besonderen Momente in hochwertige Fotoprodukte zu verwandeln", so Turberg. "Wir machen es Kunden sehr einfach, sich mit der Fotostation zu verbinden, Fotoprodukte zu erstellen, und von ihrem Handy aus zu drucken. Und indem wir den Kunden alles im Sofort- Service anbieten, helfen wir dem Handel, die Beziehungen zu ihren Kunden zu vertiefen, um weiterhin langfristig erfolgreich zu sein."

Zusätzliche Funktionen der Version 23.2 sind im Rahmen der Vorbereitungen von Kodak Moments und dem Handel ab dem Weihnachtsgeschäft verfügbar.

ÜBER KODAK MOMENTS

Kodak Moments ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Fotoprodukten und Dienstleistungen für den Handel, Verbraucher und Unterhaltungsindustrie. Wir inspirieren Verbraucher dazu, ihre Erinnerungen mit innovativen, hochwertigen Fotoprodukten festzuhalten und ihre Lieblingsmomente damit zum Leben zu erwecken. Mit mehr als 100.000 Verbraucher-Touchpoints in 30 Ländern weltweit besteht unsere Mission darin, die bevorzugte Marke zu sein, wenn es darum geht, die unvergesslichen Augenblicke des Lebens zu feiern und festzuhalten von großen Ereignissen bis hin zu alltäglichen Momenten, die von Bedeutung sind.

2023 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc.

Die Marke Kodak und ihre Handelsaufmachung werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company genutzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231011645618/de/

Contacts:

Jonathan Ghent

WritLarge PR LLC

JonathanGhent@writlargepr.com