FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MHP SE 17/24 REGS XS1577965004
MHP LUX 18/26 REGS XS1713469911
AB/FROM ONWARDS 18.10.2023
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MHP SE 17/24 REGS XS1577965004
MHP LUX 18/26 REGS XS1713469911
AB/FROM ONWARDS 18.10.2023