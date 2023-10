Das Intraday-Reversal an der Wall Street am Dienstag hat dem DAX gestern ein kleines Plus von 13,70 Punkten beschert. Am Mittwoch scheint sich zunächst wenig zu tun. Auf Unternehmensebene stehen die Zahlen von Adidas im Fokus. Spannung versprechen auch die Zahlen von SAP, die heute Abend veröffentlicht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...