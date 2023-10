Die HDI Versicherung hat Produktupdates in ihrer Berufshaftpflicht für das Heilwesen bekannt gegeben, um den Schutz an aktuelle Entwicklungen und Risiken anzupassen. So wurden beispielsweise tarifliche Leistungen in der Patientenaufklärung erweitert. Die HDI akzeptiert künftig jedes professionelle Aufklärungssystem, sofern die regelmäßige Aktualisierung der Aufklärungsinhalte im Hinblick auf medizinische und juristische Aspekte gewährleistet ist. Zudem gelten ab sofort in zahlreichen Fachgebieten ...

