Die 50 Nominierten für den internationalen und von Wienerberger initiierten Ziegelarchitekturpreis "Brick Award 24" wurden nun bekanntgegeben und sind unter www.brickaward.com einzusehen. Insgesamt wurden 743 Projekte aus 54 Ländern eingereicht. Der Brick Award wird in fünf Kategorien verliehen: "Feeling at home", "Living together", "Working together", "Sharing public spaces" sowie "Building outside the box". Die fünf Sieger sowie der Hauptgewinner des Brick Awards 24 werden im Frühsommer 2024 bei der Preisverleihung in Wien verkündet. Wienerberger-CEO Heimo Scheuch: "Mehr denn je steht heute die Architektur vor der Aufgabe, leistbares Wohnen zu ermöglichen und gleichzeitig die ...

