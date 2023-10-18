- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 30 (28) EUR - 'BUY'- WDH/CITIGROUP SENKT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 7,90 (14) EUR - BARCLAYS SENKT GALP ENERGIA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 17 EUR - JEFFERIES HEBT TRYG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 160 (142) DKK- JEFFERIES HEBT UMICORE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 26 (27) EUR- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ING AUF 17,90 (18,80) EUR - 'BUY' - JPMORGAN HEBT SAIPEM AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAIPEM AUF 3 (2,75) EUR - 'OVERWEIGHT'- RBC SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3000 (3100) PENCE - 'UNDERPERFORM'- UBS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2700 (2750) CHF - 'SELL'- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6170 (6200) PENCE - 'NEUTRAL'- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5100 (4800) PENCE - 'SECTOR PERFORM'- WDH/RBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...