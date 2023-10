(shareribs.com) London 18.10.2023 - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen. In der Nacht kam es zu einer Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen, was zu einer Verschärfung der Lage beitragen könnte. Das API meldet einen Rückgang der Lagerbestände. Die Rohöllagerbestände in den USA sind nach Angaben des American Petroleum Institute in der vergangenen Woche um 4,383 Millionen Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...