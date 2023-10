Der DAX bewegt sich aktuell seitwärts zwischen 15.200 und 15.300 Punkten. Bis zum kleinen Verfallstermin am Freitag dürfte sich die Seitwärtsbewegung weiter fortsetzen. Im Hinblick auf die Stillhalter-Daten ist eine Abrechnung im DAX-Future am Freitag im Bereich von 15.250/15.300 Punkten wahrscheinlich. Nach dem Verfallstermin könnte es in der kommenden Woche erneut abwärts gehen. Das würde sich mit dem üblichen saisonalen Verlauf in US-Vorwahljahren ...

