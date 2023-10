Bern (ots) -Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL hat in Zusammenarbeit mit der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation eine Broschüre publiziert, in der 12 oft gehörte Aussagen zum Mobilfunkstandard 5G überprüft werden. Die Publikation richtet sich an Öffentlichkeit und Politik und kann ab sofort kostenlos auf der Internetseite von SUISSEDIGITAL heruntergeladen werden.Zum Thema 5G zirkulieren in der Öffentlichkeit viele Falschinformationen und Halbwahrheiten. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, hat SUISSEDIGITAL in Zusammenarbeit mit der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation - FSM an der ETH Zürich eine Broschüre erarbeitet, in der 12 oft gehörte Aussagen zu 5G aus wissenschaftlicher Sicht überprüft werden und auf die Informations-Plattform für 5G und Mobilfunk der Bundesämter für Umwelt, Gesundheit und Kommunikation hingewiesen wird.Macht 5G krank?Unter dem Titel "Faktencheck: 12 Aussagen zu 5G auf dem Prüfstand" werden in der neuen Broschüre unter anderem Aussagen wie "5G ist zu wenig erforscht", "5G macht krank", "Adaptive Antennen sind gefährlich", "Die Grenzwerte für 5G sind zu hoch", "5G tötet Vögel und Insekten" und "Je mehr 5G-Antennen desto mehr Strahlung" beleuchtet und anhand von objektiven Fakten beurteilt.Druckvorlage kostenlos verfügbarDie Broschüre ist auf Deutsch und Französisch verfügbar und kann ab sofort auf der Internetseite (http://www.suissedigital.ch/suissedigital/themen-publikationen-schulungen/weitere-publikationen) von SUISSEDIGITAL heruntergeladen werden (www.suissedigital.ch => THEMEN, PUBLIKATIONEN, SCHULUNGEN => WEITERE PUBLIKATIONEN). Wer die Broschüre drucken und auflegen oder verteilen möchte, kann die Druckvorlage kostenlos auf der Geschäftsstelle beziehen: info@suissedigital.ch oder Tel. 031 328 27 28Weitere Informationen- Zum Thema 5G: www.5g-info.c- Zur Forschungsstiftung für Strom und Mobilkommunikation: www.emf.ethz.ch/de/SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100912452